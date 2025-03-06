Европейский Союз утвердил планы по увеличению оборонных расходов, чтобы освободить миллиарды евро на безопасность континента. Это решение принято после того, как администрация Дональда Трампа дала понять, что Европа должна сама заботиться о своей безопасности и приостановила помощь Украине.

Лидеры 27 стран одобрили ослабление бюджетных ограничений, чтобы желающие государства могли увеличить военные расходы. Они также поручили Еврокомиссии изучить дополнительные механизмы для значительного увеличения оборонного финансирования на национальном уровне.

По оценкам Еврокомиссии, эти меры позволят выделить около 650 млрд евро ($702 млрд). Кроме того, лидеры ЕС рассмотрели предложение о кредитном пакете на 150 млрд евро ($162 млрд) для закупки нового военного оборудования и призвали ускорить его изучение.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидерами ЕС в Брюсселе заявил, что готовит «практические предложения», которые покажут, что «быстрый прогресс на пути к миру возможен».

Он подчеркнул, что первоочередной задачей является «установление и полный мониторинг» режима прекращения боевых действий в воздухе и на море, включая мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре.

Вечером в четверг украинский лидер заявил, что в понедельник встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в Саудовской Аравии, после чего украинская и американская делегации проведут там переговоры.