ВОЙНА В ГАЗЕ
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МИД Палестины: Газу восстановят сами палестинцы
Министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян заявила, что план Дональда Трампа по насильственному выселению палестинцев из Газы неосуществим и не имеет поддержки в мире
МИД Палестины: Газу восстановят сами палестинцы
Варсен Агабекян / Reuters
4 марта 2025 г.

Министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян усомнилась в реальности плана Дональда Трампа по установлению контроля над сектором Газа и принудительной депортации палестинцев.

В интервью агентству «Анадолу» на полях 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве она заявила, что Газу восстановят ее жители, а идея насильственного выселения не имеет широкой поддержки.

«Я не уверена, что в мире есть еще какая-либо страна, кроме Израиля, которая поддерживает этот план», — отметила дипломат.

Агабекян напомнила, что многие государства выступили против принудительного переселения палестинцев, и даже в США прозвучали голоса о неподходящем времени для его реализации.

«Перемещение для меня неприемлемо, как и для любого палестинца. Мы уже становились беженцами, и этого не повторится. Я не думаю, что этот план осуществится», — подчеркнула глава МИД.

Агабекян также высоко оценила поддержку Турции палестинскому народу, отметив, что Анкара оказывает гуманитарную и дипломатическую помощь на протяжении десятилетий.

«Я уверена, что Турция продолжит поддерживать палестинцев в их стремлении к самоопределению до тех пор, пока они не обретут свое государство», — заявила министр.

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