Россия не оставит без ответа возможное размещение европейского миротворческого контингента на территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, подобные обсуждения ведутся с откровенно враждебными целями.

«Москва будет рассматривать присутствие этих войск на украинской территории точно так же, как рассматривала потенциальное присутствие НАТО на Украине», — подчеркнул Лавров.

Министр заявил, что Москва не намерена наблюдать за подобным развитием событий и видит в этом недвусмысленный сигнал об эскалации.

«Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а уже прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против РФ. Этого допустить невозможно», — подчеркнул он.

Ранее Франция, Великобритания и ряд европейских стран заявили о готовности разместить контингент в Украине после заключения мирных соглашений.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне не исключил такого сценария, заявив, что страны ЕС должны быть готовы к новым вызовам.

Вашингтон пока официально не поддержал этот план, но президент США Дональд Трамп не отверг идею, предположив, что Москва может согласиться с этим сценарием.