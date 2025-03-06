ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Лавров: ввод миротворцев в Украину – прямая война с Россией
Москва заявила, что не видит места для компромиссов в вопросе размещения европейских миротворцев в Украине
Лавров: ввод миротворцев в Украину – прямая война с Россией
Сергей Лавров / Reuters
6 марта 2025 г.

Россия не оставит без ответа возможное размещение европейского миротворческого контингента на территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, подобные обсуждения ведутся с откровенно враждебными целями.

«Москва будет рассматривать присутствие этих войск на украинской территории точно так же, как рассматривала потенциальное присутствие НАТО на Украине», — подчеркнул Лавров.

Министр заявил, что Москва не намерена наблюдать за подобным развитием событий и видит в этом недвусмысленный сигнал об эскалации.

«Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а уже прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против РФ. Этого допустить невозможно», — подчеркнул он.

Ранее Франция, Великобритания и ряд европейских стран заявили о готовности разместить контингент в Украине после заключения мирных соглашений.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне не исключил такого сценария, заявив, что страны ЕС должны быть готовы к новым вызовам.

Вашингтон пока официально не поддержал этот план, но президент США Дональд Трамп не отверг идею, предположив, что Москва может согласиться с этим сценарием.

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