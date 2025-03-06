Турецкая компания Baykar Technologies и итальянский оборонный концерн Leonardo подписали соглашение о сотрудничестве в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов. Подписание состоялось в штаб-квартире Leonardo в Риме.

В церемонии приняли участие генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани, председатель Baykar Сельчук Байрактар и генеральный директор Baykar Халук Байрактар.

«Мы вели интенсивные переговоры в течение нескольких месяцев. Уже сотрудничали с Leonardo, интегрировали их системы, и за последние месяцы синергия между нами значительно усилилась», — отметил Сельчук Байрактар.

Чинголани подчеркнул, что соглашение рассчитано на пять лет, но стороны рассматривают возможность углубления сотрудничества. Он также отметил, что был впечатлен своим визитом на производство Baykar в Стамбуле и подчеркнул широкую линейку беспилотников, выпускаемых турецкой компанией.

В рамках партнерства производство беспилотных систем будет вестись как в Турции, так и в Италии. Ожидается, что рынок беспилотных технологий в Европе достигнет $100 млрд в течение следующего десятилетия.

Baykar, известная своими ударными дронами Bayraktar TB2 и Akıncı, активно расширяет сотрудничество с Италией. В декабре прошлого года компания приобрела итальянский авиастроительный концерн Piaggio, а Министерство промышленности Италии ранее намекало на возможное партнерство Leonardo с Baykar.