Министерство обороны Турции прокомментировало сообщения о возможной отправке турецких войск в Украину в составе миротворческой миссии, подчеркнув готовность страны участвовать в мирных инициативах.

«Наше мнение о том, что справедливый и прочный мир может быть достигнут только при равном и справедливом представительстве обеих сторон, остается неизменным. Наша страна продолжит поддерживать любые конструктивные инициативы, направленные на обеспечение мира в регионе, сохранение Черного моря как моря мира и восстановление Украины», — сообщил источник оборонного ведомства.

Турецкие военные отметили, что внимательно следят за многосторонними дипломатическими усилиями по прекращению войны в тесной координации с соответствующими государственными учреждениями.

«Вопрос о содействии миссии, которая обсуждается в различных кругах, но еще не получила концептуальной основы, будет оцениваться совместно со всеми соответствующими сторонами, если это будет сочтено необходимым для региональной стабильности и установления мира», — подчеркнули в министерстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев хочет получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов, Европейского союза и Турции. Несколько стран ЕС уже заявили о своем нежелании направлять войска в Украину, хотя готовы оказывать ей помощь другими способами.

США также выступают против присутствия американских сил на украинской территории, однако президент Дональд Трамп поддержал идею Парижа и Лондона направить на Украину миротворцев, заявив, что гарантии должна предоставить Европа.

Россия категорически против данной инициативы. «Возможная отправка воинских контингентов НАТО вызывает обеспокоенность, для России этот сценарий неприемлем», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Турецкие военные также прокомментировали вопросы, связанные с европейской архитектурой безопасности. «Турция, как член НАТО и ОБСЕ, а также страна-кандидат в ЕС, с ее развивающейся оборонной промышленностью, важной ролью в решении региональных кризисов и сильной армией, является неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности», — подчеркнули в министерстве.

Представители оборонного ведомства отметили, что в период, когда архитектура безопасности переформатируется в результате недавних событий, обеспечение безопасности Европы без участия Турции невозможно. При этом они назвали «крайне ошибочным подходом» продолжающиеся по политическим причинам препятствия для участия страны в оборонных инициативах ЕС, добавив, что полное вовлечение Турции в оборонные усилия Евросоюза является жизненно важным для становления Европы как глобального игрока в период растущей обеспокоенности в сфере безопасности.