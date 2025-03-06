Военно-воздушные силы Южной Кореи по ошибке сбросили авиационные бомбы MK-82 на жилой район города Пхочхон. Об этом сообщает агентство «Рёнхап», ссылаясь на военные и экстренные службы.

По данным военных, два истребителя KF-16 выполнили аномальный сброс восьми боевых бомб за пределами полигона 6 марта в 10:04 утра по местному времени.

В результате инцидента ранены восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Reuters. Большинство пострадавших получили переломы.

Бомбы разрушили церковь, повредили шесть зданий и грузовик, передает «Рёнхап». Опубликованные News1 фотографии демонстрируют повреждения жилых домов.

ВВС Южной Кореи начали расследование. В ведомтсве извинились за случившееся и выразили пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Военные учения, во время которых произошел инцидент, проводились совместно с США в 25 километрах от границы с КНДР.