Ни одна армия НАТО пока не готова к ведению современной войны с массовым применением дронов. Об этом в интервью Reuters заявил глава Сил беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский. Украина же активно развивает беспилотные технологии, отметил он.

По словам украинского командира, дроны меняют правила ведения войны, поскольку их производство обходится значительно дешевле, чем использование традиционного вооружения для их уничтожения.

«Это простая математика. Сколько стоит ракета для сбивания российского дрона Shahed? А сколько стоит развернуть корабль, самолет или систему ПВО для его уничтожения?» — отметил Сухаревский.

В 2024 году Украина произвела 2,2 млн малых FPV-дронов и 100 тыс. дальнобойных беспилотников. Российские власти ранее заявляли, что в том же году они планировали выпустить 1,4 млн FPV-дронов. Сегодня более 60% целей поражаются именно с помощью беспилотных систем, добавил Сухаревский.

Украина работает над новыми методами борьбы с дронами, включая использование перехватчиков FPV, лазерного оружия и специальных «материнских» дронов, способных доставлять боевые дроны на расстояние до 70 км. Ведутся эксперименты с лазерными установками, и, по словам Сухаревского, их уже успешно использовали для уничтожения крылатых дронов на испытаниях.

Однако, несмотря на значительный прогресс, Украина не может полностью обеспечить беспилотные подразделения необходимым количеством боеприпасов. Некоторые бригады начали самостоятельно изготавливать их, производя до 10 тыс. единиц в месяц.

Сухаревский подчеркнул, что беспилотные системы стали критически важным элементом обороны Украины, позволяя компенсировать численное преимущество России. «Если бы не дроны, ситуация была бы значительно хуже», — резюмировал он.