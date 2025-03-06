ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль заговорил по-турецки устами уголовника
Израильская армия запустила турецкоязычный аккаунт в X, назначив его представителем Арье Шаруза Шаликара — офицера с криминальным прошлым, некогда ранившего турка
Израиль заговорил по-турецки устами уголовника
Арье Шаруз Шаликар / Фото: страница Министерства обороны Израиля в X
6 марта 2025 г.

Армия Израиля запустила официальный аккаунт на платформе X (бывший Twitter) на турецком языке, назначив его представителем Арье Шаруза Шаликара, высокопоставленного военного чиновника с противоречивым прошлым.

«Добро пожаловать на официальный аккаунт Сил обороны Израиля! Эта платформа будет использоваться для предоставления надежной и мгновенной информации о событиях, связанных с армией», — объявил Шаликар. Решение открыть канал на турецком языке принято в то время, когда Турция стала ключевым игроком в Сирии после краха режима Башара Асада.

Привлекло внимание и то, что в первом видеообращении Шаликара субтитры указали название Турции со строчной буквы, в то время как в выражении "Вооруженные Силы Израиля" все слова написаны с прописной.

Израиль, по сообщениям, обеспокоен новыми правителями Дамаска, близкими к Анкаре, которых он характеризует как «экстремистов», несмотря на то, что они не угрожали и никак не провоцировали израильтян. Источники утверждают, что Израиль лоббирует как в Вашингтоне, так и в Москве противодействие растущему влиянию Турции в регионе.

Криминальное прошлое Шаликара привлекло значительное внимание. Родившийся в Германии в 1977 году в семье иранских евреев, он вырос в берлинском районе Веддинг, где стал членом печально известной молодежной банды. По данным немецких СМИ, его банда занималась граффити, драками и грабежами.

Berliner Zeitung сообщила, что Шаликар носил золотой складной нож с 15-сантиметровым лезвием и не боялся им пользоваться. В 17 лет он ранил члена соперничающей турецкой банды во время драки.

«Я вытащил нож и ударил жертву два-три раза в бедро и спину», — вспоминал Шаликар. Турок выжил, а Шаликара так и не поймала полиция, но инцидент укрепил его репутацию в бандитском мире.

Размышляя о своей молодости, Шаликар признал: «Я был вовлечен в преступную деятельность, в банды... всякое такое. То, чем обычно занимаются банды». Он рассказал, что его мать плакала каждую ночь, а отец несколько раз выгонял его из дома, говоря: «Ты больше не мой сын».

Также известно, что у Шаликара были турецкие и курдские приятели в Веддинге, некоторые из которых защищали его от антисемитских нападок.

В 1999 году Шаликар начал изучать русский и турецкий языки, а затем впервые посетил Израиль. В 2001 году он эмигрировал в Израиль, где прошел обязательную военную службу. Позже он изучал международные отношения, историю и политику Ближнего Востока в Еврейском университете Иерусалима, окончив его в 2009 году, после чего стал пресс-секретарем израильских военных.

Объявление Шаликара о создании нового турецкоязычного аккаунта вызвало широкую критику. Многие задавались вопросом, почему израильские военные запустили такой канал именно сейчас и назначили своим представителем человека с преступным опытом взаимодействия с этническими турками.

Работа Шаликара в качестве германоязычного представителя израильских военных не была успешной. В своем личном аккаунте он, по сообщениям, публиковал оскорбления и использовал резкие выражения в адрес известных немецких журналистов за их репортажи из Газы. По данным немецкой газеты Neues Deutschland, в прошлом месяце он назвал нескольких немецких журналистов, а также греческого политика из партии Mera25 и стримера «Топ-10 пропагандистов ненависти к евреям».

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