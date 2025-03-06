Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна находится в наиболее выгодном положении для достижения цели «Турция без терроризма».

Выступая на ифтаре с сотрудниками полиции, жандармерии и береговой охраны в Анкаре, президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара вынуждена активно реагировать на изменения в регионе.

«Мы не можем позволить себе наблюдать за глобальным противостоянием со стороны. Мы обязаны управлять событиями в нашем регионе в интересах Турции», — сказал он.

По его словам, Турция добилась значительных успехов в борьбе с терроризмом после очищения силовых структур от последствий деятельности ФЕТО.

Турецкий лидер также отметил, что более 873 тыс. сирийцев вернулись на родину благодаря обеспечению безопасных зон.

«Мы ближе, чем когда-либо, к полному искоренению угрозы, которая 40 лет истощала нашу страну. Мы не позволим реализовать планы по перекройке региона», — подчеркнул президент.