ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Залужный: в Украине некому воевать, потери критические
Самый популярный в Украине человек заявил, что война превратилась в противостояние на истощение, которое несет «только потери и ничего больше»
Залужный: в Украине некому воевать, потери критические
/ AP
6 марта 2025 г.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что украинская армия испытывает острую нехватку людей для продолжения боевых действий.

По его словам, страна исчерпала мобилизационные ресурсы, а война превратилась в затяжное противостояние на истощение, в котором Украина не может победить.

«Реально воевать некому», — подчеркнул Залужный во время выступления в Школе публичного управления Украинского католического университета во Львове. Даже если начать массовый призыв женщин, этого будет недостаточно, чтобы восполнить нехватку бойцов, отметил украинский военачальник.

Он пояснил, что потери среди военных уже превысили критическую отметку: 50 тыс. убитыми и более 300 тыс. ранеными. «Никто не мог представить, что в таких условиях эти цифры станут критическими», — добавил он.

При этом Россия, несмотря на значительные потери (по его данным, 250 тыс. убитыми), способна продолжать мобилизацию за счет большего населения и более жесткой системы принуждения, сказал экс-главком.

«Эти бои приносят только потери и ничего больше», — заключил Залужный.

Залужный, руководивший ВСУ в течение первых двух лет после начала вторжения РФ в Украину, согласно опросам, был и остается самым популярным человеком в Украине c начала боевых действий. Согласно февральской социологии от Socis, его рейтинг доверия достигал 73,3% — ему уступали глава военной разведки Кирилл Буданов (51,3%) и президент Владимир Зеленский (39,6%).

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