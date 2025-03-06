ПОЛИТИКА
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Мирные переговоры Украины и США в Эр-Рияде
Зеленский заявил, что надеется на встречу украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. По данным СМИ, разговор будет посвящен мирному процессу с Россией
Мирные переговоры Украины и США в Эр-Рияде
/ Reuters
6 марта 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы украинской и американской переговорных команд, заявив, что надеется на «содержательную встречу» на следующей неделе.

По данным Axios и Fox News, встреча делегаций пройдет в Эр-Рияде 12 марта. Fox News со ссылкой на источники утверждает, что от США в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Со стороны Украины делегацию возглавит глава офиса президента Андрей Ермак.

Уиткофф подтвердил свои планы на поездку, добавив, что обсуждается также возможность встречи в Джидде. По информации AFP, украинские источники называют предварительной датой переговоров 11 марта.

Ожидается, что стороны обсудят рамки мирного соглашения и возможность первоначального прекращения огня в российско-украинской войне.

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