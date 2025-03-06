Последние заявления Дональда Трампа могут серьезно осложнить реализацию соглашения о прекращении огня в Газе и обмене пленными, заявил представитель ХАМАС Хазем Касем в комментарии агентству «Анадолу».

По его словам, угрозы президента США только поощряют несоблюдение договоренностей со стороны Израиля.

Касем подчеркнул, что ХАМАС выполнил свои обязательства в рамках первой фазы соглашения, однако Израиль уклоняется от запуска второго этапа.

«США были среди стран-посредников этой сделки. Документ предполагает освобождение всех заключенных в три этапа, и ХАМАС свою часть соглашения выполнил», — заявил он.

Касем призвал Вашингтон оказать давление на Израиль и заставить его вернуться за стол переговоров.

Ранее президент США потребовал немедленного освобождения всех пленных и передачи тел погибших.

«Я посылаю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу. Ни один член ХАМАС не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю», — заявил Трамп в Truth Social.

На прошлой неделе Госдепартамент США экстренно одобрил сделку на три миллиарда долларов по поставкам Израилю авиационных бомб, комплектов для подрывных работ и другого вооружения. Конгрессу сообщили о продаже без предварительного изучения в профильных комитетах.