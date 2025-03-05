ТУРЦИЯ
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Турция и Азербайджан открыли важный газопровод
Главы Турции и Азербайджана запустили стратегический проект Ыгдыр-Нахчыван, который обеспечит азербайджанский эксклав газом на 30 лет
Турция и Азербайджан открыли важный газопровод
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган / AA
5 марта 2025 г.

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев приняли участие в церемонии открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван, который станет стратегически важным проектом для обеспечения энергетической безопасности азербайджанского эксклава.

«Турция и Азербайджан стоят на стороне мира, спокойствия и процветания. В нашем регионе мы хотим только мира, мы хотим сотрудничества, мы хотим совместного развития. С этой целью мы предприняли много шагов. Отныне мы полны решимости совместно воплощать в жизнь все виды проектов, направленных на региональный мир, процветание и спокойствие», — заявил Эрдоган.

Новый газопровод длиной 80 километров, построенный турецкой компанией BOTAS, имеет пропускную способность до 2 млн кубометров газа в день, что полностью покроет потребности Нахичевани в газе на протяжении как минимум 30 лет.

«Газопровод станет символом нашей общей судьбы с Нахчываном», — подчеркнул Эрдоган, отметив, что проект дополнит предыдущие стратегические инициативы в энергетической сфере.

До недавнего времени Нахичеванская Автономная Республика преимущественно обеспечивалась газом согласно договоренностям с Ираном, однако введение в строй новой инфраструктуры создаст альтернативные маршруты энергоснабжения для эксклава.

Турецкий лидер также напомнил о других успешных энергетических проектах сотрудничества между странами, включая нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому азербайджанский газ поставляется в Европу.

«Как мы видели Азербайджан рядом с нами в наши самые трудные дни, особенно во время землетрясений 6 февраля, мы также будем рядом с нашими братьями, когда им это необходимо», — отметил президент Турции.

По словам Эрдогана, сотрудничество будет продолжено укреплением электрических связей с Нахчываном. Он выразил уверенность, что сегодняшнее открытие газопровода еще больше укрепит братские отношения между Турцией и Азербайджаном.

На церемонии открытия президент Турции также поздравил азербайджанский народ со священным месяцем Рамадан и отметил, что отношения между странами под девизом «Одна нация, два государства» продолжают развиваться во всех сферах — от обороны до торговли.

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