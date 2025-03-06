Четверо союзников Дональда Трампа провели секретные встречи с представителями украинской оппозиции, обсуждая возможность проведения президентских выборов, сообщает Politico. В статье упоминаются неназванные украинские депутаты и специалист по внешней политике США от Республиканской партии.

По сведениям издания, переговоры проходили с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко и бывшим президентом, лидером «Европейской Солидарности» Петром Порошенко.

Основная тема дискуссии касалась возможности скорейшего проведения президентских выборов в Украине. Согласно Конституции, выборы откладываются из-за продолжающегося военного положения. Критики выборов считают, что их проведение может быть хаотичным и выгодным для России, так как многие избиратели находятся на фронте или за границей в статусе беженцев, отмечает Politico.

Тимошенко и Порошенко публично выступают против выборов до окончания войны. Тем не менее, источник издания утверждает, что их представители стараются показать себя как более удобных партнеров, готовых на уступки, на которые президент Зеленский не согласен.

На запросы издания пресс-секретарь Тимошенко Наталья Лысова отказалась от комментариев. Пресс-служба «Европейской Солидарности» заявила, что их цель — обеспечить свободные и честные выборы после окончания войны.

Трамп ранее заявил о необходимости выборов в Украине из-за падения рейтинга доверия к Зеленскому до 4%. Президент Владимир Зеленский считает, что обсуждение выборов используется как форма давления.