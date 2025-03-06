Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить легального статуса около 240 тыс. украинских беженцев, прибывших в страну после 2022 года, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Решение ожидается в апреле, и, по данным агентства, оно может привести к ускоренной депортации украинцев.

По информации Reuters, отмена программ для украинских беженцев начала готовиться еще до публичной ссоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники называют этот шаг частью более широкой инициативы Белого дома по лишению легального статуса около 1,8 млн мигрантов, въехавших в США по гуманитарным программам временного убежища, запущенным при Джо Байдене.

В рамках этой же инициативы администрация Трампа также планирует аннулировать гуманитарные основания для примерно 530 тыс. кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев уже в марте, сообщили источники.

Пресс-секретарь министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин отказалась комментировать ситуацию. Белый дом и посольство Украины также не ответили на запросы Reuters.

Ранее Трамп призвал американцев меньше беспокоиться о президенте РФ Владимире Путине и сосредоточиться на миграционной угрозе.

«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну. Чтобы мы не закончили как Европа», — написал он в Truth Social.