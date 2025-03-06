Администрация президента США Дональда Трампа провела секретные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после недавнего конфликта в Белом доме, сообщает CNN со ссылкой на два источника. Целью переговоров было «подчеркнуть важность стабилизации отношений с Белым домом».

По информации CNN, в переговорах участвовал спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог. Представители администрации настаивали на скорейшем возобновлении переговоров по сделке о редкоземельных металлах — до выступления президента США в конгрессе.

В оказании давления на Зеленского принял участие и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет The Times. Во время телефонного разговора 4 марта британский премьер передал украинскому президенту, что «были определенные вещи, которые Трамп хотел услышать», включая признание ошибок во время встречи в Овальном кабинете.

После этого Зеленский опубликовал пост, в котором признал, что встреча «прошла не так, как предполагалось» и выразил сожаление: «Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными».

Подписание сделки о редкоземельных металлах должно было состояться 28 февраля, однако оно сорвалось после визита Зеленского в Вашингтон, во время которого он вступил в перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, после чего досрочно покинул Белый дом.

Несколько дней спустя Трамп заявил, что сделка «не мертва», но Зеленскому нужно быть «более благодарным» за американскую помощь.

4 марта Reuters сообщил, что США и Украина готовятся подписать сделку, а Трамп намерен объявить об этом в своем обращении к конгрессу. Однако в своем выступлении президент США не упомянул о готовности подписать соглашение, лишь сказав, что получил «важное письмо» от Зеленского с выражением готовности «как можно скорее сесть за стол переговоров и подписать соглашение в любое удобное для вас время».

По информации CBS News, соглашение еще не готово к подписанию, а его параметры могут измениться, поскольку Трамп теперь ожидает «большей, лучшей сделки».