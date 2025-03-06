Президент России Владимир Путин в четверг напомнил французскому лидеру Эммануэлю Макрону о провале похода Наполеона на Москву в 1812 году, отвечая на его недавние заявления о России.

Выступая на встрече с членами фонда «Защитники Отечества» в Москве, Путин заявил: «Говорили о Смоленске и музее времен нашествия Наполеона. Некоторые до сих пор мечтают о тех временах, забывая, чем это закончилось».

Он заявил, что Франция не смогла завоевать Россию в прошлом и потерпит неудачу вновь, объяснив это стойкостью российских солдат.

«С такими молодыми людьми, как ваш сын, его друзья и товарищи, завоевать Россию невозможно», — сказал он матери одного из российских военнослужащих.

Макрон в среду в телеобращении к нации назвал Россию «угрозой для Франции и Европы» и объявил о начале «стратегических дискуссий» по вопросам ядерного сдерживания для защиты европейских союзников.