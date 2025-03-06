Российская армия вечером 5 марта нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Изначально сообщалось о двух погибших и семи пострадавших, однако позже глава военной администрации Сергей Лысак уточнил, что жертвами стали три человека, а число раненых выросло до 31.

По его данным, состояние 14 пострадавших тяжелое, среди них есть ребенок.

Ракета попала в отель «Центральный», который сильно разрушен. Повреждения получили более десяти многоквартирных домов, здание почты, магазины и автомобили. В городе вспыхнул пожар, аварийно-спасательные работы продолжались всю ночь.

В тот же вечер удары дронов зафиксированы в Сумах и Харькове. В Сумах беспилотник поразил склад на окраине города, погиб один человек, предположительно охранник, сообщает ASTRA.

В Харькове беспилотник ударил по жилой многоэтажке, повредив технический этаж. Среди пострадавших два человека – у них острая реакция на стресс, сообщил мэр города Игорь Терехов.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.