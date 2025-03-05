Президент России Владимир Путин потребовал от Министерства внутренних дел жестко реагировать на проявления экстремизма в стране. Это заявление прозвучало на заседании коллегии МВД, где глава РФ подчеркнул важность борьбы с преступлениями на почве религиозной и национальной нетерпимости.

«Национальная и религиозная нетерпимость, агрессивный, воинствующий радикализм — это угроза единству и сплоченности многонационального народа России, мы с вами это хорошо понимаем, нашему суверенитету, в конце концов, и даже территориальной целостности страны. Жду от вас самой жесткой и оперативной реакции на подобные преступления», — сказал Путин.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в своем докладе отметил, что в 2024 году количество экстремистских преступлений выросло на четверть. Он заверил, что ведомство усиливает работу по противодействию экстремизму.

По словам главы МВД, в прошлом году было предотвращено 86 инцидентов, которые могли перерасти в преступления на этнической почве. Также была запрещена деятельность 8 экстремистских организаций и 55 их подразделений. За 2024 год к ответственности привлекли 180 человек, совершивших посягательства на административные здания и транспортные объекты.

В декабре 2024 года российский президент подписал указ об утверждении новой стратегии противодействия экстремизму. Документ определяет основные угрозы, среди которых несанкционированные протестные акции и искажение исторических фактов. Стратегия также отмечает проблему вовлечения мигрантов в экстремистскую деятельность.