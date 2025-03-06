Министерство национальной обороны Турции подтвердило, что 27 февраля террористической организации PKK был направлен призыв сложить оружие и объявить о самороспуске. В заявлении отмечается, что признание PKK своей бесперспективности и осознание невозможности достижения целей террором является важным шагом.

Министерство подчеркнуло, что все связанные с PKK группы должны немедленно прекратить террористическую деятельность, сложить оружие и сдаться без каких-либо условий.

Анкара опровергла сообщения израильских СМИ о том, что Турция якобы строит три новых военные базы в Сирии и что турецкие F-16 совершали полеты над Дамаском после израильского удара.

Министерство обороны назвало эти заявления попыткой информационных манипуляций и призвало проверять такие данные через официальные источники.

Турция продолжает работать над обеспечением устойчивой безопасности и стабильности в Сирии в координации с местными властями.

Кроме того, было заявлено, что турецкие ВВС примут участие в международных учениях Red Flag-2025, которые пройдут в США с 10 по 21 марта. Турция направит 5 истребителей F-16 и 73 военнослужащих.

Турция уже принимала участие в этих маневрах ранее, последний раз — в 2016 году.