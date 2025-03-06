ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Анкара призвала PKK немедленно сложить оружие
Министерство национальной обороны и МИД Турции сделали ряд заявлений по ключевым вопросам, включая призыв к разоружению PKK и опровержение слухов о военных базах в Сирии
Анкара призвала PKK немедленно сложить оружие
Министерство национальной обороны Турции / AA
6 марта 2025 г.

Министерство национальной обороны Турции подтвердило, что 27 февраля террористической организации PKK был направлен призыв сложить оружие и объявить о самороспуске. В заявлении отмечается, что признание PKK своей бесперспективности и осознание невозможности достижения целей террором является важным шагом.

Министерство подчеркнуло, что все связанные с PKK группы должны немедленно прекратить террористическую деятельность, сложить оружие и сдаться без каких-либо условий.

Анкара опровергла сообщения израильских СМИ о том, что Турция якобы строит три новых военные базы в Сирии и что турецкие F-16 совершали полеты над Дамаском после израильского удара.

Министерство обороны назвало эти заявления попыткой информационных манипуляций и призвало проверять такие данные через официальные источники.

Турция продолжает работать над обеспечением устойчивой безопасности и стабильности в Сирии в координации с местными властями.

Кроме того, было заявлено, что турецкие ВВС примут участие в международных учениях Red Flag-2025, которые пройдут в США с 10 по 21 марта. Турция направит 5 истребителей F-16 и 73 военнослужащих.

Турция уже принимала участие в этих маневрах ранее, последний раз — в 2016 году.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us