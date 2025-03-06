ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Оппоненты Зеленского высказались о выборах
Тимошенко и Порошенко категорически отвергли идею выборов до окончания войны, но призвали к переговорам «под решительным руководством президента Трампа»
Оппоненты Зеленского высказались о выборах
6 марта 2025 г.

Юлия Тимошенко и Петр Порошенко заявили, что проведение президентских выборов в Украине до окончания войны невозможно, комментируя публикацию Politico о тайных переговорах команды Дональда Трампа с украинской оппозицией.

В Facebook Тимошенко написала: «Украина готова к переговорам под решительным руководством президента Трампа», однако «о выборах не может быть и речи, пока война не окончена».

Порошенко также отверг идею выборов до подписания мирного соглашения: «После прекращения огня и гарантий безопасности военное положение будет отменено, и в течение 180 дней состоятся свободные выборы».

Согласно публикации, помощники Трампа обсуждали с оппозицией Зеленского досрочные выборы, считая, что он их проиграет из-за усталости общества и коррупционных скандалов. Москва также настаивает на этой идее.

По данным Politico, рассматривается сценарий выборов после прекращения огня, но до мирного соглашения.

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