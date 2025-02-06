ВОЙНА В ГАЗЕ
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Газа затихла, Дженин запылал
Трамп добился прекращения огня в секторе Газа, но взамен дал израильским ультраправым карт-бланш на эскалацию насилия на Западном берегу
Газа затихла, Дженин запылал
Газа затихла, Дженин запылал / TRT Russian
Салман НиязиСалман Ниязи
6 февраля 2025 г.

«У НАС ЕСТЬ СДЕЛКА», — написал характерными для него заглавными буквами Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social в день, когда Израиль и ХАМАС наконец договорились о прекращении огня. Новый президент США поспешил записать эту дипломатическую победу на свой счет. И если бы это действительно было продиктовано стремлением к миру на Ближнем Востоке, такие почести были в какой-то степени заслужены.

Но обо всем по порядку. Начать можно с того, что внешнеполитическая команда Трампа в случае с соглашением по Газе не придумала какое-то новое решение. Госсекретарь предыдущей администрации Энтони Блинкен во время выступления в вашингтонском Атлантическом совете не без горечи отметил: условия соглашения практически не изменились с момента, когда Израиль отверг их несколько месяцев назад.

Прорыв в первую очередь был достигнут благодаря простой ясности требования Трампа: это должно произойти, и произойти сейчас. Такая позиция поставила не только премьер-министра Биньямина Нетаньяху, но и его ультраправых министров перед простым выбором: либо играть по правилам, либо потерять расположение «самого большого друга Израиля» в истории США.

Раздражение Блинкена, Джо Байдена и всей бывшей команды американской внешней политики можно понять — Трамп пожинает плоды их кропотливой работы по сближению двух фундаментально враждебных сторон. Это была неблагодарная работа, о чем свидетельствовали трое протестующих, прервавших речь Блинкена. Но особого сочувствия они не заслуживают.

Действительно, возможности Байдена влиять на Израиль были ограничены — Нетаньяху мог просто дождаться более дружественного лица в Белом доме. Однако даже в этих условиях 46-й президент США не нашел в себе политической воли использовать доступные ему рычаги давления, включая контроль над поставками вооружений Израилю.

Мы никогда не узнаем, продолжил бы Нетаньяху свою кровавую военную кампанию в Газе после того, как его генералы сочли военные цели достигнутыми, если бы он понимал, что это может лишить его вооружений, необходимых для противостояния с «Хезболлой» в Ливане и Ираном. Байден так и не решился поставить его перед таким выбором.

Время сыграло не менее важную роль. Давление Трампа сработало в Газе именно сейчас, потому что — в отличие от Украины — обе стороны конфликта могли больше выиграть от прекращения войны. С тех пор как Нетаньяху фактически сорвал похожее предложение в августе, армия Израиля достигла относительно немногого, кроме убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара, которого в палестинском движении быстро заменили. ХАМАС – это не отдельные личности, а идеология. Несмотря на это, военные действия в Газе продолжились, принося огромные потери: десятками тысяч гибли палестинцы, война перемалывала израильских военных, в Газе оставались израильские заложники, серьезно хворала экономика Израиля.

Нетаньяху до последнего настаивал на своем тезисе о том, что единственный путь к освобождению заложников — это продолжение боевых действий до полного «уничтожения ХАМАС». Провал этой задачи стал особенно очевиден в воскресенье, когда на улицах разрушенного сектора Газа бойцы ХАМАС в характерных черных балаклавах и зеленых повязках уверенно сопровождали автомобили Красного Креста с готовящимися к обмену заложниками.

Несостоятельность чисто военной стратегии Израиля в Газе также стала неоспоримой со временем. Предсказания критиков о том, что ХАМАС сможет превратить войну в изматывающую игру в «кошки-мышки», даже будучи серьезно ослабленным как боевая сила, оказались верными. Армия Израиля была вынуждена вернуться в северную часть сектора, которую оккупировала в начале войны, поскольку ХАМАС перешел от прямого противостояния к установке ловушек и засад.

В чем же заключалась формула успеха Трампа? Какие инструменты давления и поощрения он использовал для достижения «сделки»? Ответ не заставил себя ждать: сразу после вступления в должность Трамп отменил санкции, сдерживавшие насилие израильских поселенцев на Западном берегу. Последствия проявились незамедлительно — в течение нескольких часов поселенцы совершили нападение на палестинскую деревню Джинсафут, ранив не менее 21 человека, и подожгли жилые дома, автомобили, детский сад и мастерскую.

Во вторник Нетаньяху начал новую военную операцию в северном палестинском городе Дженин и прилегающем лагере беженцев на Западном берегу. Израильское наступление, поддержанное дронами и вертолетами, унесло жизни по меньшей мере 12 палестинцев, включая 16-летнего подростка, и ранило 40 человек.

В ходе предвыборной кампании Трамп сетовал на то, что, несмотря на «все сделанное для Израиля», он получил лишь 24% голосов американских евреев. В свой первый срок Трамп позволил Израилю аннексировать оккупированные Голанские высоты, использовал «соглашения Авраама» как рычаг для того, чтобы похоронить палестинский вопрос, и перенес посольство США в Иерусалим.

Израильские СМИ прямо называют наступление в Дженине политическим маневром Нетаньяху, призванным умиротворить ультраправого министра финансов Бецалеля Смотрича

Однако нынешний кабинет Трампа демонстрирует еще более произраильскую позицию. Его кандидат на пост посла в Израиле Майк Хакаби — убежденный сторонник аннексии Западного берега, заявивший, что «понятия «поселение» не существует». А номинированная Трампом на пост представителя при ООН Элиз Стефаник поддержала позицию израильских ультраправых министров о «библейском праве Израиля на весь Западный берег», уклонившись от вопроса о праве палестинцев на собственное государство.

Израильские СМИ прямо называют наступление в Дженине политическим маневром Нетаньяху, призванным умиротворить ультраправого министра финансов Бецалеля Смотрича, выступавшего против прекращения огня в Газе. По их данным, премьер-министр пообещал эту атаку, чтобы предотвратить отставку Смотрича, которая могла привести к развалу правительства.

Соглашение, достигнутое в среду, начинает поэтапный процесс и является лишь первым шагом к миру. По сообщениям, переговоры о полном прекращении войны отложены на второй этап, который вполне может сорваться. Только тогда правительству Израиля придется сделать трудный выбор между бесконечной оккупацией и политическими уступками, без которых страны Персидского залива отказываются помогать в стабилизации Газы или возобновлять нормализацию отношений с Израилем.

Израильские ультраправые, чьи представители обладают решающим голосом в коалиции Нетаньяху, ранее грозили развалом правительства в случае заключения сделки без полного «уничтожения ХАМАС» в Газе. Однако с приходом Трампа их внимание переключилось на более амбициозные цели, прежде всего — аннексию Западного берега, территории, на которой палестинцы планируют создать свое государство. Упускать такие возможности радикалы не намерены. Поэтому, как ожидается, они проголосуют против прекращения огня, но сохранят Нетаньяху у власти, позволив ему выполнить условия соглашения.

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