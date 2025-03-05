ПОЛИТИКА
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Пекин и Вашингтон играют мускулами
США и Китай заявляют о готовности к противостоянию на «любой арене». Отношения между сторонами обострились после того, как США повысили пошлины на китайские товары до 20%
Пекин и Вашингтон играют мускулами
Противоборство США и Китая усиливается
5 марта 2025 г.

В Пекине заявили о готовности к «любой войне с США» после того, как Вашингтон повысил пошлины на китайские товары. В ответ глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что и США готовы к противостоянию с Китаем, сообщает New York Post

«Мы готовы. Те, кто стремится к миру, должны быть готовы к войне. Именно поэтому мы укрепляем нашу армию. Мы живем в опасном мире, где развиваются могущественные страны с различной идеологией. Они быстро наращивают оборонные расходы и современные технологии, стремясь вытеснить США. Чтобы избежать войны с Китаем или другими странами, мы должны быть сильными», — подчеркнул Хегсет.

Представитель МИД КНР Линь Цзян заявил, что для решения проблемы с наркотиками, поступающими в США, стоит консультироваться с Китаем, «относясь друг к другу как к равным».

«Если США хотят войны, будь то тарифная, торговая или любого другого типа, мы готовы бороться до конца», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Китай планирует увеличить свой оборонный бюджет на 7,2% в этом году

Посольство также перепостило заявление представителя МИД Китая, который отметил, что проблема фентанила — это «надуманный повод» для повышения пошлин США на китайский импорт. Пекин считает контрмеры для защиты своих прав и интересов законными и необходимыми.

Напомним, с 4 марта вступили в силу новые пошлины президента США Дональда Трампа: 25% на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.

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