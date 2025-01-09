ПОЛИТИКА
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Как круто Европа завернет вправо?
От Вилдерса до Мелони: как правый поворот в Европе разделился на умеренных и радикалов
Как круто Европа завернет вправо?
Как круто Европа завернет вправо? / TRT Russian
Салман НиязиСалман Ниязи
9 января 2025 г.

2024 год стал поворотным для европейской политики. Ультраправые силы не просто набирают популярность — они претендуют на реальную власть. В Австрии Партия свободы (FPÖ) впервые может получить пост канцлера, в Нидерландах Герт Вилдерс продемонстрировала небывалый успех на выборах, а во Франции партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» в первом туре парламентских выборов летом получила поддержку более чем 33% избирателей.

История этого подъема началась в Австрии. Партия свободы, которую называют «дедушкой» современных европейских ультраправых, была основана в 1956 году бывшим офицером СС. Сегодня ее лидер Герберт Кикль, претендующий на пост канцлера, выступает за «реэмиграцию незваных иностранцев», против санкций в отношении России и помощи Украине. В своей программе «Крепость Австрия» партия призывает к приостановке прав на убежище и созданию более «однородного» общества.

В соседней Германии «Альтернатива для Германии» (АдГ), появившаяся лишь в 2013 году, уже стала второй по популярности партией страны. Ее возглавляет Алис Вайдель, которую публично поддержал «покровитель» ультраправых миллиардер Илон Маск. Радикализм АдГ настолько очевиден, что региональные отделения в Саксонии и Тюрингии находятся под наблюдением спецслужб как «доказанно правоэкстремистские группы». В сентябре АдГ впервые после Второй мировой войны победила на выборах в восточногерманской земле Тюрингия.

Однако не все ультраправые одинаково радикальны. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, несмотря на неофашистское прошлое, демонстрирует прагматизм во внутренней политике и проевропейский курс во внешней. Ее умеренная стратегия оказалась настолько успешной, что даже Марин Ле Пен пытается ее копировать, смягчая риторику своего «Национального объединения».

На другом конце спектра — нидерландский политик Герт Вилдерс, открыто выступающий против ислама. «О наших собственных людях нужно думать в первую очередь. Границы закрыты. Ноль просителей убежища», — заявил он в прошлом году. Его Партия свободы одержала победу на выборах, хотя и не смогла сформировать правительство из-за отсутствия поддержки других партий.

Этот тренд развивается уже почти двадцать лет, и его корни, как считается, уходят в два ключевых события: глобальный финансовый кризис 2007-2008 годов и миграционный кризис 2015 года. Экономический спад оставил европейцев с разрушенной инфраструктурой и ухудшившимися государственными услугами. Миграционный кризис добавил к этому быстрый приток людей, многие из которых прибыли из ближневосточных стран.

Знакомый коктейль: экономически угнетенное население обращается к расизму как к утешению, чем умело манипулируют популисты. В последние десятилетия рост иммиграции во время экономических спадов подталкивал избирателей к самой крайней версии правых, обвиняющих иммигрантов в безработице.

Сегодня даже умеренные партии начинают перенимать риторику и политику ультраправых, особенно в вопросах миграции. Европейский союз тоже движется вправо: в апреле 2024 года были приняты более жесткие меры пограничного контроля и ускоренной депортации просителей убежища.

Война в Украине, хаос на Ближнем Востоке и скорое возвращение Трампа в Белый дом усиливают ощущение глобальной нестабильности. На фоне этих тектонических сдвигов европейские избиратели все чаще задаются вопросом: «Действительно ли мы, как нам говорили, на правильной стороне истории? Не обманывали ли нас все эти годы?» В поисках простых ответов на сложные вопросы многие обращаются к ультраправым, которые предлагают понятные и крайне поверхностные объяснения: во всем виноваты иммигранты и коррумпированные «левые» политики.

Европейский «санитарный кордон» против ультраправых рушится. Шесть стран ЕС — Италия, Финляндия, Словакия, Венгрия, Хорватия и Чехия — уже имеют праворадикальные партии в правительстве. В Швеции правительство опирается на поддержку националистической партии «Шведские демократы».

В Румынии первый тур президентских выборов принес неожиданную победу ультраправому кандидату Кэлину Джорджеску, получившему 22,95% голосов. Бывший член ультраправого «Альянса за объединение румын», выступающий за слияние Румынии и Молдовы, привлек избирателей критикой НАТО и военной помощи Украине. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты голосования, назначив новые выборы на май.

Нидерланды едва не получили премьер-министра из ультраправых: после сенсационной победы «Партии свободы» (PVV) на выборах ее лидер Герт Вилдерс был в шаге от кресла главы правительства. Только нежелание потенциальных коалиционных партнеров работать с радикальным политиком не позволило этому случиться. Впрочем, ультраправый политик не теряет оптимизма. «При поддержке еще большего числа голландцев. Если не завтра, то послезавтра», — заявил он, добавив позже зловещее предсказание: «Солнце снова засияет в Нидерландах».

Вопрос теперь не в том, придут ли ультраправые к власти, а в том, какую версию правой политики выберет Европа: прагматичную модель Мелони или радикальный путь АдГ? И сможет ли старый континент сохранить свои либеральные ценности в эпоху растущего национализма?

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