Обмен разведывательной информацией в НАТО оказался под угрозой из-за политики Дональда Трампа. Союзники становятся более осторожными в сотрудничестве и доверии друг к другу, сообщает Politico.

Ситуация и до этого была сложной из-за пророссийской позиции Венгрии и Словакии. Однако после сближения США с Россией возникли опасения относительно безопасности передачи разведданных Вашингтону. Эти сомнения усилились после сообщений о том, что США временно прекратили обмен разведданными с Украиной, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Россией.

По данным Politico, бывший посол США при НАТО Джули Смит выразила обеспокоенность будущим обмена разведданными внутри Альянса. Бывший офицер канадской разведки Даниэль Стэнтон отметил, что НАТО нуждается в большем количестве разведданных, но будет получать их меньше, так как исчезает консенсус о том, кто является общим врагом. Это означает, что союзники будут менее охотно делиться информацией.

После неудачной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме в пятницу появилось много вопросов. Один из чиновников НАТО заявил, что, несмотря на «эрозию доверия из-за политики США в отношении Украины», в Альянсе все еще верят, что Трамп не имеет серьезных претензий к НАТО, за исключением вопросов финансирования.

Politico также отмечает, что совместная разведка может иметь решающее значение. Рассекречивание США информации о подготовке России к вторжению в Украину в 2022 году помогло сплотить союзников и усилить оборону Киева. Но теперь из-за «политического разворота Трампа» будущее роли США в разведывательном сотрудничестве под вопросом.

Директор ЦРУ подтвердил полное прекращение поставок оружия и обмена разведывательной информацией с Украиной. Таким образом, администрация Трампа пытается принудительно усадить Украину за стол переговоров с Россией для ускорения завершения войны, выдвигая жесткие требования к официальному Киеву.