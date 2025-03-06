В скандинавских странах растет волна бойкота товаров и услуг из США после резкого изменения политики Вашингтона в отношении Украины. Однако многие столкнулись с трудностями в полном отказе от американской продукции.

В Дании и Швеции появилось несколько групп в соцсетях, предлагающих альтернативы американским товарам. Датская группа «Boykot varer fra USA» и шведская «Bojkotta varor fran USA» уже собрали по 63 тыс. участников.

Например, вместо KFC предлагается местная жареная курица, а Tesla советуют заменить на Peugeot, хотя владелец последнего — концерн Stellantis — также владеет американскими брендами, включая Jeep.

По словам самих же активистов, труднее всего отказаться от американских технологий и интернет-сервисов. «Иронично, что эта группа действует в Facebook, но найти альтернативную платформу почти невозможно», — призналась Агнета Хенрикссон в беседе с AFP.

В Дании сеть супермаркетов Salling Group отмечает европейские товары специальной звездой, чтобы облегчить покупателям выбор.

Тем временем продажи Tesla в Норвегии и Дании продолжают падать. В феврале они сократились на 50% по сравнению с 2024 годом, а за первые два месяца года упали на 44,4%.

Эксперты, однако, сомневаются в долгосрочном эффекте бойкота. «История показывает, что добровольные потребительские бойкоты редко приводят к значительным экономическим последствиям», — отмечает Олоф Йоханссон Стенман, профессор экономики Гётеборгского университета.