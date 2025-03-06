ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Скандинавы объявляют Америке бойкот
В скандинавских странах набирает обороты бойкот американских товаров из-за позиции Трампа по Украине
Скандинавы объявляют Америке бойкот
/ REUTERS
6 марта 2025 г.

В скандинавских странах растет волна бойкота товаров и услуг из США после резкого изменения политики Вашингтона в отношении Украины. Однако многие столкнулись с трудностями в полном отказе от американской продукции.

В Дании и Швеции появилось несколько групп в соцсетях, предлагающих альтернативы американским товарам. Датская группа «Boykot varer fra USA» и шведская «Bojkotta varor fran USA» уже собрали по 63 тыс. участников.

Например, вместо KFC предлагается местная жареная курица, а Tesla советуют заменить на Peugeot, хотя владелец последнего — концерн Stellantis — также владеет американскими брендами, включая Jeep.

По словам самих же активистов, труднее всего отказаться от американских технологий и интернет-сервисов. «Иронично, что эта группа действует в Facebook, но найти альтернативную платформу почти невозможно», — призналась Агнета Хенрикссон в беседе с AFP.

В Дании сеть супермаркетов Salling Group отмечает европейские товары специальной звездой, чтобы облегчить покупателям выбор.

Тем временем продажи Tesla в Норвегии и Дании продолжают падать. В феврале они сократились на 50% по сравнению с 2024 годом, а за первые два месяца года упали на 44,4%.

Эксперты, однако, сомневаются в долгосрочном эффекте бойкота. «История показывает, что добровольные потребительские бойкоты редко приводят к значительным экономическим последствиям», — отмечает Олоф Йоханссон Стенман, профессор экономики Гётеборгского университета.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us