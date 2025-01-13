Турция достигла исторического прорыва в посредничестве между Сомали и Эфиопией, странами, чьи сложные отношения омрачали Африканский Рог почти три десятилетия. В отличие от традиционного подхода западных держав, делавших ставку на гуманитарную помощь или военное присутствие, Анкара сфокусировалась на примирении двух ключевых региональных игроков.

В прошлом месяце Анкара приняла историческую встречу этих стратегических игроков Африканского Рога. Согласно Анкарской декларации, стороны начнут переговоры не позднее февраля при посредничестве Турции, с обязательством завершить их подписанием соглашения через четыре месяца.

В контексте африканских конфликтов этот успех особенно значим. Африка занимает второе место после Ближнего Востока по количеству вооруженных конфликтов: сейчас на континенте насчитывается более 35 внутренних конфликтов, включая Буркина-Фасо, Камерун, ЦАР, ДР Конго, Эфиопию, Мали, Мозамбик, Нигерию, Сенегал, Сомали, Южный Судан и Судан.

Ситуация в Сомали особенно сложна из-за деятельности группировки "Аш-Шабаб". После краха режима Сиада Барре в 1991 году страна погрузилась во внутренний конфликт. Миротворческие усилия ООН и гуманитарные операции США в 1992 году временно прервали конфликт, но создали новые проблемы.

Образовавшийся после ухода ООН и США вакуум власти заполнили региональные государственные и негосударственные игроки. Эфиопия играла ключевую роль после 1996 года, осуществляя трансграничные операции. В 2006 году, после прихода к власти Союза исламских судов, Эфиопия вновь вмешалась, сохраняя влияние до 2009 года при поддержке США и Уганды.

Турецкая инициатива предлагает комплексный подход к установлению прочного мира. Министерство иностранных дел Турции заявило: "Стороны согласились в духе дружбы и взаимного уважения оставить позади разногласия и спорные вопросы и двигаться вперед в духе сотрудничества для достижения общего процветания".

В отличие от подхода США в Афганистане, где переговоры с талибами велись без учета региональных интересов, турецкая инициатива вовлекает все заинтересованные стороны в диалог для достижения устойчивого мира, что может стать новой моделью разрешения конфликтов в Африке.