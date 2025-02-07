«Мы возьмем его [сектор Газа] под контроль», — заявил президент США Дональд Трамп 4 февраля, стоя рядом с довольным премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. План экс-президента оказался столь же неожиданным, сколь и радикальным: очистить Газу от неразорвавшихся боеприпасов, снести разрушенные здания, переселить палестинцев в соседние арабские страны и превратить прибрежную территорию в роскошный курорт.

Взгляд риелтора на геополитику не случаен. Еще в прошлом году зять Трампа Джаред Кушнер называл Газу «ценной прибрежной недвижимостью». Теперь эту идею подхватил сам бывший девелопер из Нью-Йорка, предложив радикальное решение для территории, где за 15 месяцев войны погибло более 47 000 палестинцев.

Международная реакция была мгновенной и жесткой. Саудовская Аравия выпустила экстренное заявление в 4 часа утра, подчеркнув «твердую и непоколебимую» позицию о необходимости создания независимого палестинского государства. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал план «неприемлемым». Россия, Китай и Германия предупредили о «новых страданиях и новой ненависти».

Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри был еще более категоричен, назвав предложение «смехотворным и абсурдным» и предупредив, что «любые идеи такого рода способны поджечь регион».

Столкнувшись с волной критики, команда Трампа начала смягчать формулировки. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заверила, что речь не идет о размещении американских войск в секторе, а о «постоянном переселении» палестинцев речи не идет – предполагается всего лишь «временная релокация» жителей Газы на период реконструкции.

Только Нетаньяху назвал идею Трампа «замечательной», призвав изучить ее. Его поддержка может объясняться внутриполитическими причинами – план помогает ему удержать коалицию с ультраправыми партиями, давно выступающими за выселение палестинцев из Газы.

Не лишним будет напомнить: реализация плана не только противоречит международному праву, но и угрожает существующим мирным соглашениям между Израилем и арабскими странами. Более того, идея США «взять под контроль» часть чужой территории создает опасный прецедент, который могут использовать другие державы для оправдания собственных территориальных амбиций.

Впрочем, еще жива надежда, что 78-летний Трамп, известный как «искусный переговорщик», не лишился рассудка, а использует это радикальное предложение лишь как крайнюю позицию для торга. В его первый президентский срок многие громкие внешнеполитические заявления так и остались нереализованными.

Однако даже если план останется на бумаге, сам факт его озвучивания президентом США может иметь долгосрочные последствия для региона, где, как говорят дипломаты, «слова порой весят больше бомб».