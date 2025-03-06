ПОЛИТИКА
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Дипломатический огонь между Молдовой и РФ
Молдова отказалась принимать верительные грамоты посла РФ, обвинив Москву в неуважении. Россия пожаловалась на нарушение дипломатических норм
Дипломатический огонь между Молдовой и РФ
/ Reuters
6 марта 2025 г.

Министерство иностранных дел Молдовы отклонило обвинения России в нарушении дипломатических норм после отказа официально принять верительные грамоты нового российского посла Олега Озерова.

В заявлении МИД говорится, что Кишинев действует в полном соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года. «Республика Молдова отвергает любые инсинуации о нарушении дипломатических норм и подтверждает свою приверженность международному праву», — говорится в заявлении.

Ранее Россия вызвала молдавского посла в Москве для разъяснений, заявив, что назначенный еще в октябре 2024 года Озеров так и не был приглашен к президенту Майе Санду для вручения верительных грамот. В Кремле расценили это как недружественный шаг.

Однако Санду еще в феврале пояснила, что отказ связан с «неуважительными заявлениями» со стороны Москвы. «Вы не можете приглашать представителя страны, власти которой демонстрируют откровенное неуважение к Молдове, ее суверенитету и территориальной целостности», — заявила она в интервью местному телевидению.

Молдова, граничащая с Украиной и членом ЕС Румынией, стремится вступить в Евросоюз к 2030 году. Власти страны неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела и попытках дестабилизировать ситуацию. С начала войны в Украине Кишинев осудил действия РФ и неоднократно сообщал о случаях пересечения молдавского воздушного пространства российскими ракетами, дронами или их обломками.

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