Министерство иностранных дел Молдовы отклонило обвинения России в нарушении дипломатических норм после отказа официально принять верительные грамоты нового российского посла Олега Озерова.

В заявлении МИД говорится, что Кишинев действует в полном соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года. «Республика Молдова отвергает любые инсинуации о нарушении дипломатических норм и подтверждает свою приверженность международному праву», — говорится в заявлении.

Ранее Россия вызвала молдавского посла в Москве для разъяснений, заявив, что назначенный еще в октябре 2024 года Озеров так и не был приглашен к президенту Майе Санду для вручения верительных грамот. В Кремле расценили это как недружественный шаг.

Однако Санду еще в феврале пояснила, что отказ связан с «неуважительными заявлениями» со стороны Москвы. «Вы не можете приглашать представителя страны, власти которой демонстрируют откровенное неуважение к Молдове, ее суверенитету и территориальной целостности», — заявила она в интервью местному телевидению.

Молдова, граничащая с Украиной и членом ЕС Румынией, стремится вступить в Евросоюз к 2030 году. Власти страны неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела и попытках дестабилизировать ситуацию. С начала войны в Украине Кишинев осудил действия РФ и неоднократно сообщал о случаях пересечения молдавского воздушного пространства российскими ракетами, дронами или их обломками.