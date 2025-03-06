ТУРЦИЯ
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ЦБ Турции снизил ключевую ставку
Центробанк Турции снизил ключевую ставку с 45% до 42,5% на фоне замедления инфляции и стабилизации внутреннего спроса
ЦБ Турции снизил ключевую ставку
Центробанк Турции / AA
6 марта 2025 г.

Комитет по монетарной политике Центрального банка Турции (TCMB) под председательством Фатиха Карахана принял решение снизить ключевую процентную ставку с 45% до 42,5%. В официальном заявлении регулятор объяснил этот шаг снижением инфляционного давления и стабилизацией внутреннего спроса.

Согласно заявлению TCMB, в феврале годовая инфляция замедлилась после скачка в январе.

«Фундаментальная инфляция продолжает снижение, в то время как рост цен в секторе услуг после январского всплеска также замедлился», — говорится в документе.

Центробанк отмечает, что меры по сдерживанию спроса начали приносить результаты, а кредитная и депозитная политика будут и дальше корректироваться с учетом экономической динамики.

При этом регулятор подчеркивает, что несмотря на улучшение инфляционных ожиданий, процесс дезинфляции остается под риском. Для его укрепления TCMB продолжит придерживаться жесткой политики, способствующей укреплению турецкой лиры и стабилизации цен. Важную роль в этом также играет согласованность монетарной и фискальной политики.

Центробанк пообещал удерживать высокую процентную ставку до тех пор, пока не будет достигнута устойчивая ценовая стабильность.

«Если в инфляции появятся признаки ухудшения, будут приняты дополнительные меры», — говорится в заявлении. В случае отклонений в кредитной и депозитной динамике ЦБ готов ввести макроэкономические корректировки.

TCMB также продолжит внимательно следить за ситуацией на рынке ликвидности. Итоги заседания комитета по монетарной политике будут опубликованы в течение пяти рабочих дней.

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