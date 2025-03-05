Китай планирует увеличить свой оборонный бюджет на 7,2% в этом году. Это больше экономического роста в стране, который достиг 5% к 2025 году.

В среду в Пекине открылось третье заседание 14-го Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), где было объявлено о планах увеличения оборонных расходов почти до 1,8 трлн юаней (около $249 млрд), сообщило агентство «Синьхуа».

На открытии заседания в Большом зале народных собраний присутствовали председатель Си Цзиньпин и другие лидеры. Законодатели рассмотрели доклад о работе правительства, представленный премьером Ли Цяном, а также отчеты Государственного совета о выполнении плана национального экономического и социального развития за 2024 год и проект плана на 2025 год.

Доклад также содержит ряд ключевых целей развития на этот год, включая поддержание уровня безработицы в городах на уровне около 5,5%, создание более 12 млн новых рабочих мест в городах и повышение индекса потребительских цен примерно на 2%.

«Мы будем придерживаться подхода, ориентированного на людей, и уделим больше внимания экономической политике, направленной на улучшение уровня жизни и стимулирование потребительских расходов», говорится в докладе о работе. Внутренний спрос будет основным двигателем и якорем экономического роста.

Китай планирует развивать новые и будущие отрасли, такие как квантовые технологии и экономика низких высот, ускорять модернизацию традиционных отраслей и сочетать цифровые технологии, включая искусственный интеллект, с производственными и рыночными преимуществами.