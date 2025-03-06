США полностью прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, включая данные о военных целях и предупреждения о пусках российских ракет и дронов по территории Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на корреспондента The Economist Оливера Кэррола и его источники.

Кэррол пишет, что 5 марта около 14 часов по киевскому времени США отключили «главный источник информации для воздушных тревог». До этого была прекращена передача данных, важных для использования HIMARS, и Украина перестала получать информацию в реальном времени для дальнобойных ударов. «Трамп хотел благодарности, но теперь нам придется писать ее на могилах мертвых украинцев», — приводит слова своего анонимного источника Кэррол.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердили паузу в поддержке разведданными, но предположили, что она может быть кратковременной, если Украина быстро вернется за стол переговоров.

WSJ, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщает, что приостановка обмена разведданными касается не только целеуказания для ударов по российским войскам, но и данных о возможных пусках Россией беспилотников и ракет по территории Украины. Бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Валерий Кондратюк отметил, что «все, что поступало от Министерства обороны, прекратилось». Он подчеркнул, что хотя это не критично из-за наличия европейских спутников, они не всегда ориентированы на военную дислокацию и перемещения, что важно.

ЦРУ имеет значительное присутствие в Украине. Офицеры ЦРУ работают на украинских базах, где анализируют списки потенциальных российских целей, чтобы обеспечить точность и достоверность информации, сравнивая данные украинской разведки с информацией от США. Агентство помогло Украине создать как минимум три секретные базы сбора разведывательных данных, которые позволяют перехватывать российские сообщения и уменьшают зависимость Украины от США.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил WSJ, что «первоначальный план заключался в приостановке обмена военными и разведывательными данными на неделю или две для давления на Зеленского».