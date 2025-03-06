ПОЛИТИКА
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Попытка переворота в Румынии?
Власти Румынии заявили, что пресекли попытку пророссийского переворота: в нем участвовал 101-летний военачальник
Попытка переворота в Румынии?
/ Reuters
6 марта 2025 г.

Румынские власти задержали шестерых человек, включая 101-летнего генерала в отставке, по обвинению в госизмене. По данным агентства DIICOT, группа с военной структурой, созданная в 2023 году, планировала вывести Румынию из НАТО, изменить название, флаг и гимн страны, а также упразднить конституцию и заменить правительство на «Совет мудрых» и «Совет старейшин».

Следователи утверждают, что переворот курировался Россией. За день до арестов двух российских дипломатов выслали за контакты с группой заговорщиков. Румынская разведка заявила, что они собирали стратегическую информацию и поддерживали планы переворота. Посольство России назвало высылку дипломатов «несправедливой и недружественной», пригрозив ответными мерами.

Инцидент произошел на фоне усиления пророссийских настроений в стране, особенно после победы НАТО-скептика Кэлина Георгеску в первом туре президентских выборов, который Конституционный суд Румынии затем аннулировал из-за возможного вмешательства Москвы.

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