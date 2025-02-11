ПОЛИТИКА
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«Черный лебедь» российско-азербайджанских отношений
Декабрьская авиакатастрофа спровоцировала самый серьезный кризис в отношениях двух стран за последние десятилетия, обнажив решимость Баку отстаивать свои интересы
«Черный лебедь» российско-азербайджанских отношений
«Черный лебедь» российско-азербайджанских отношений / TRT russian
Салман НиязиСалман Ниязи
11 февраля 2025 г.

В конце декабря 2024 года случившийся в небе над Казахстаном «черный лебедь» произвел переворот в отношениях Баку и Москвы. Напомним, «черный лебедь» — это редкое непредсказуемое событие, которое имеет значительные последствия для всей системы отношений. Самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе Актау. То, что начиналось как трагический инцидент в воздушном пространстве России, стремительно переросло в самый серьезный дипломатический кризис между Москвой и Баку за последние десятилетия.

История началась с того, что лайнер AZAL неожиданно потерял сигнал GPS в воздушном пространстве России. Предварительный отчет казахстанских специалистов, опубликованный спустя несколько недель, не оставил места для двусмысленных трактовок: самолет получил серьезные повреждения фюзеляжа, левого крыла и левого двигателя. Версия о столкновении с птицами была однозначно исключена — в обломках обнаружили «посторонние металлические предметы». СМИ почти сразу после инцидента указали на вероятную причину — попадание ракеты российских ПВО, отражавших в этот момент налет украинских дронов.

Реакция Москвы оказалась не той, которой ожидали в Баку: вместо прямого признания ответственности последовали попытки списать инцидент на технические неполадки. Российские СМИ активно продвигали версии о взрыве газового баллона на борту и столкновении с птицами. Президент России Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву лишь на четвертый день после трагедии и принес извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

Для Азербайджана, переживающего период национального подъема после победы в Карабахе, такая реакция оказалась неприемлемой. Баку ожидал не формальных соболезнований, а четкого признания ответственности, официальных извинений и компенсаций пострадавшим. Когда этого не последовало, началась эскалация напряженности.

Первым серьезным ответным шагом стало закрытие «Русского дома» — представительства «Россотрудничества» в Баку. Формальным поводом послужило отсутствие регистрации в качестве юридического лица, но реальная причина была очевидна — демонстративное ограничение российского влияния в стране. Вскоре последовало внесение в черный список депутата Госдумы Николая Валуева после его неосторожных высказываний о «диаспорах» и «пантюркизме». МИД Азербайджана особо подчеркнул, что Валуев — не первый российский парламентарий, попавший под запрет: ранее въезд был закрыт Константину Затулину и Виталию Милонову за высказывания против суверенитета страны.

Параллельно развернулась настоящая информационная война. Государственный телеканал AzTV выпустил резонансный сюжет, в котором были перечислены все претензии к России, накопившиеся с 1990-х годов. Азербайджанские СМИ начали расследования деятельности «Русского дома», обвиняя его в шпионаже и антигосударственной пропаганде. Особое внимание было уделено работе российских медиа в Азербайджане.

Местные издания подняли вопрос о необходимости «выпрямления паритета» в медийном присутствии двух стран, указывая на непропорционально большое присутствие российских СМИ в Азербайджане. Развернувшаяся информационная кампания стала отражением глубинных противоречий, ждавших своего момента для выхода наружу. Азербайджанские медиа открыто заговорили о необходимости пересмотра российского присутствия в информационном пространстве страны. История со Sputnik Азербайджан — это уже не просто спор о медийном присутствии, это часть более широкой дискуссии о допустимых пределах российского влияния.

За всеми этими событиями просматривается фундаментальный сдвиг в отношениях двух стран. Современный Азербайджан — это уже не та страна, которой можно диктовать условия. Победа в Карабахе, стабильный экономический рост за счет экспорта энергоносителей и усиление геополитических позиций превратили Баку в самостоятельного регионального игрока. Президент Ильхам Алиев, воспринимающий себя как равного Путину, не готов мириться с покровительственным тоном Москвы. Требование признать ответственность за сбитый самолет — это не просто вопрос компенсаций, это вопрос принципа в построении новых, равноправных отношений между странами.

Несмотря на остроту кризиса, полного разрыва отношений между странами ждать не стоит. Слишком много связывает два государства: от транспортного коридора Север-Юг до экономических интересов. Однако очевидно, что возврата к прежней модели взаимоотношений уже не будет. Азербайджан четко дает понять: времена, когда можно было игнорировать его интересы или относиться к нему свысока, прошли. Баку требует к себе равного отношения и готов отстаивать свою позицию — жестко и последовательно.

В дипломатии, как и в жизни, часто после «черного лебедя» становится невозможно делать вид, что все идет по-прежнему. Для российско-азербайджанских отношений таким внезапным событием стала декабрьская катастрофа самолета AZAL в небе над Казахстаном. Но за этим инцидентом скрывается куда более глубокая тенденция — история о том, как меняется баланс сил на Южном Кавказе, где Азербайджан заслуженно считает себя лидирующей страной региона.

После победы в Карабахской войне Азербайджан вошел в новую эпоху. Флаг страны, развевающийся над Ханкенди, стал символом не только восстановленной территориальной целостности, но и нового самосознания нации. Баку больше не чувствует себя младшим партнером в диалоге с региональными державами. Это уже не та страна, которая в 90-е годы искала поддержки у сильных соседей — теперь это самостоятельный центр силы, способный проводить независимую политику.

Именно поэтому реакция Москвы на инцидент с самолетом вызвала в Баку такое возмущение. Уклончивые объяснения, попытки переложить ответственность на украинские дроны, отсутствие четкой позиции по компенсациям — все это воспринималось как проявление старого, имперского подхода к отношениям с бывшими республиками. Контраст между личным звонком Путина Алиеву, который в Баку сочли недостаточным, и последующим заявлением Дмитрия Пескова об отсутствии планов у российского президента выступить с официальным заявлением лишь усилил раздражение Азербайджана.

Примечательно, что кризис разворачивается на фоне тонкой геополитической игры Баку. Азербайджан углубляет сотрудничество с Турцией, развивает отношения с ЕС, последовательно поддерживает территориальную целостность Украины. При этом страна демонстрирует удивительную способность к дипломатическому маневрированию —отправляя гуманитарную помощь Киеву, Баку тем не менее не присоединяется к санкциям против России.

Сегодняшний кризис, вероятно, станет поворотным моментом не только для российско-азербайджанских отношений, но и для всего постсоветского пространства. Экономические связи и взаимные интересы, безусловно, слишком значительны, чтобы допустить болезненный разрыв. Однако возврат к прежней модели взаимодействия, где Москва могла позволить себе снисходительное отношение к интересам соседей, уже невозможен.

Как завершится разлад в отношениях Баку и Москвы, пока сказать трудно. Но от ответа на этот вопрос во многом зависит будущее российского влияния на Южном Кавказе. А для остальных постсоветских государств кризис в отношениях Москвы и Баку становится своеобразным учебником — как можно отстаивать свои интересы в диалоге с бывшей метрополией, не переходя к открытой конфронтации.

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