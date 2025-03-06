ТУРЦИЯ
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Турция обеспокоена событиями в Боснии
Анкара призывает к диалогу и сдержанности после вынесения судебного решения против лидера боснийских сербов. В заявлении МИД подчеркивается важность сохранения территориальной целостности страны
Турция обеспокоена событиями в Боснии
МИД Турции / AA
6 марта 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность развитием событий после вынесения судебного решения 26 февраля 2025 года в отношении президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

«Мы с близким вниманием и беспокойством следим за развитием событий после судебного решения от 26 февраля 2025 года в отношении президента сербской части Боснии и Герцеговины Милорада Додика», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В документе подчеркивается, что Турция всегда выражала твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины.

«Сохранение мира и стабильности в Боснии и Герцеговине возможно благодаря благоразумным и сдержанным действиям. Важно избегать односторонних действий и заявлений, которые могут подорвать стабильность в Боснии и Герцеговине, и искать решение проблем через диалог и компромисс», — отмечается в заявлении.

МИД Турции заверил, что страна, как и в прошлом, продолжит оказывать всестороннюю поддержку для обеспечения спокойствия и благополучия народа Боснии и Герцеговины в предстоящий период.

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