В среду две страны закрепили свое стратегическое партнерство, подписав 13 двусторонних соглашений в сферах обороны, СМИ и других ключевых секторах. Церемония подписания прошла в Богоре после заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня и совместной пресс-конференции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Индонезии Прабово Субианто.

Ключевым стало прорывное соглашение в области оборонного сотрудничества, включающее совместное производство беспилотников Bayraktar TB3 и Bayraktar AKINCI. Договор, подписанный между турецкой оборонной компанией Baykar и индонезийской Republikorp, подчеркивает углубление военного сотрудничества между двумя странами.

Для усиления оборонного потенциала Индонезия разместила крупный заказ на боевые беспилотники Bayraktar TB3 и Bayraktar AKINCI. Одновременно было оформлено соглашение о совместном предприятии между Baykar и Republikorp для развития местного оборонного производства. Договор, подписанный генеральным директором Baykar Халуком Байрактаром, укрепляет приверженность обеих стран передаче технологий и промышленному сотрудничеству.

Эта сделка знаменует очередное крупное международное расширение для Baykar, которая недавно привлекла внимание после приобретения итальянской авиационной компании Piaggio Aerospace — шаг, вызвавший резонанс по всей Европе.

В рамках стратегии Baykar и Republikorp договорились о создании предприятия по производству БПЛА в Индонезии. Новый завод призван укрепить местную оборонную промышленность и расширить технологические возможности страны в производстве беспилотных летательных аппаратов.

«Мы с нетерпением ждем этого партнерства, поскольку Турция привносит богатый опыт в аэрокосмических технологиях и эксплуатации БПЛА, что будет бесценно для оборонного потенциала Индонезии», — заявил турецкий чиновник, пожелавший остаться анонимным, в интервью TRT World.

Значительный прогресс наблюдается и в торгово-инвестиционном секторе. Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир и министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение сотрудничества в промышленном развитии.

Кроме того, Каджир и министр инвестиций и переработки сырья Индонезии Росан Перкаса Рослани подписали письмо о намерениях по продвижению и содействию инвестициям между двумя правительствами.

В области энергетики и природных ресурсов меморандум подписали министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар и министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

Соглашения также охватили сельское хозяйство, образование и религиозные вопросы. Министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы и его индонезийский коллега Анди Амран Сулайман подписали соглашение о сотрудничестве в аграрной сфере.

Между тем, меморандум между Советом высшего образования Турции и Министерством высшего образования, науки и технологий Индонезии направлен на расширение академических обменов и исследовательского сотрудничества.

Сотрудничество в религиозной сфере получило импульс благодаря соглашению между Управлением по делам религий Турции во главе с Али Эрбашем и Министерством по делам религий Индонезии в лице министра Насаруддина Умара. Соглашение направлено на развитие сотрудничества в религиозных службах и образовании.

Важной составляющей соглашений стало медиасотрудничество. Агентство «Анадолу» и индонезийское государственное информационное агентство Antara подписали соглашение об укреплении журналистского сотрудничества.

Аналогичные договоренности были достигнуты между Турецкой телерадиокомпанией (TRT) и индонезийскими общественными вещателями LPP RRI и TVRI, укрепляя связи в области обмена радио- и телевизионным контентом.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Индонезии Сугионо также подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук, что еще больше расширяет спектр взаимодействия между двумя странами.

Эти исторические соглашения отражают общее видение более глубоких экономических, стратегических и культурных связей между Турцией и Индонезией, знаменуя важный шаг к расширенному партнерству в предстоящие годы.