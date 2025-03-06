ПОЛИТИКА
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Верховный суд США выступил против Трампа
Верховный суд США отклонил попытку Трампа заморозить $2 млрд помощи иностранным получателям, поддержав решение суда низшей инстанции о выплате средств по уже выполненным контрактам
Верховный суд США выступил против Трампа
Верховный суд США / Reuters
6 марта 2025 г.

В среду Верховный суд США вынес юридическое решение против Дональда Трампа, отклонив его распоряжение о заморозке $2 млрд помощи иностранным получателям.

Верховный суд проголосовал 5 против 4 за сохранение постановления суда низшей инстанции, который обязал правительство произвести выплаты подрядчикам USAID и Госдепартамента. Судьи отметили, что федеральный судья, принявший это решение, должен уточнить, какие обязательства должно выполнить правительство.

Главный судья Джон Робертс и Эми Кони Барретт, назначенная Трампом, проголосовали вместе с тремя либеральными членами суда. Судья Сэмюэл Алито выступил с особым мнением, к которому присоединились трое других консерваторов.

«Имеет ли один окружной судья, вероятно, не обладающий юрисдикцией, неограниченную власть заставить правительство США потерять $2 млрд налогоплательщиков?» — написал Алито, выразив свое несогласие с большинством.

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), который поддерживал судебные иски против Трампа, приветствовал решение Верховного суда.

«Попытка президента Трампа остановить финансирование помощи была безрассудным, жестоким и беспрецедентным злоупотреблением властью», — заявил глава ACLU Энтони Ромеро.

Окружной судья Амир Али, назначенный Джо Байденом, ранее вынес временный судебный запрет, запрещающий администрации блокировать или замораживать финансирование уже одобренных программ.

Трамп продолжает кампанию по радикальному сокращению государственных расходов и реформированию госаппарата при участии Илона Маска.

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