ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США запретили Британии помогать Украине
Вашингтон ограничил Лондону передачу Украине разведывательной информации американского происхождения, что затронет работу ключевых британских спецслужб и военных ведомств
США запретили Британии помогать Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер / Reuters
5 марта 2025 г.

Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться разведывательной информацией американского происхождения с Украиной, сообщает Daily Mail.

Согласно изданию, это решение повлияет на работу нескольких ключевых британских ведомств, включая Центр правительственной связи (GCHQ), Министерство обороны и военные разведывательные службы.

Агентство «Анадолу» обратилось за комментарием в МИД Великобритании, однако представитель ведомства подтвердил давнюю политику правительства не комментировать вопросы, связанные с разведкой.

Сообщение появилось после того, как президент США Дональд Трамп объявил о заморозке американской военной помощи Киеву, что вызвало тревогу относительно будущих оборонных возможностей Украины.

На протяжении последних трех лет Украина в значительной степени полагалась на разведданные, предоставляемые Великобританией и другими западными партнерами по безопасности, такими как Австралия и Новая Зеландия, которым был предоставлен доступ к информации американского происхождения по классификации Rel UKR (доступно для передачи Украине).

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц оба заявили, что США приостановили обмен разведданными в дополнение к военной помощи.

28 февраля в Овальном кабинете произошла напряженная дискуссия между президентом Украины Владимиром Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Когда Зеленский выразил сомнение в том, что дипломатия может привести к миру, Трамп и Вэнс обвинили украинского лидера в «неблагодарности» за американскую поддержку.

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