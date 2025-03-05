Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться разведывательной информацией американского происхождения с Украиной, сообщает Daily Mail.

Согласно изданию, это решение повлияет на работу нескольких ключевых британских ведомств, включая Центр правительственной связи (GCHQ), Министерство обороны и военные разведывательные службы.

Агентство «Анадолу» обратилось за комментарием в МИД Великобритании, однако представитель ведомства подтвердил давнюю политику правительства не комментировать вопросы, связанные с разведкой.

Сообщение появилось после того, как президент США Дональд Трамп объявил о заморозке американской военной помощи Киеву, что вызвало тревогу относительно будущих оборонных возможностей Украины.

На протяжении последних трех лет Украина в значительной степени полагалась на разведданные, предоставляемые Великобританией и другими западными партнерами по безопасности, такими как Австралия и Новая Зеландия, которым был предоставлен доступ к информации американского происхождения по классификации Rel UKR (доступно для передачи Украине).

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц оба заявили, что США приостановили обмен разведданными в дополнение к военной помощи.

28 февраля в Овальном кабинете произошла напряженная дискуссия между президентом Украины Владимиром Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Когда Зеленский выразил сомнение в том, что дипломатия может привести к миру, Трамп и Вэнс обвинили украинского лидера в «неблагодарности» за американскую поддержку.