С начала 1990-х годов Афганистан стал ключевым игроком в мировой наркоэкономике, особенно резко увеличив объемы производства опиума после 2001 года. К 2020 году страна заняла первое место в мире по поставкам опиума, обеспечивая около 85% его глобального объема.

Однако эта ситуация начала меняться с возвращением Талибана к власти в 2021 году. Вскоре после прихода к управлению администрация Талибана издала указ о запрете на выращивание опийного мака, сопроводив его заявлением о введении различных мер наказания для нарушителей. Хотя это решение перекликается с аналогичной политикой, проводимой Талибаном в период его первого правления в 1996–2001 годах, на этот раз оно реализуется в принципиально иных местных и глобальных условиях. В результате в центре современных политических дискуссий и полевых исследований остаются вопросы о том, насколько эффективно реализуется запрет на мак, а также каковы его внутренние и региональные последствия.

История вопроса



Когда Талибан захватил Кабул в 1996 году, Афганистан уже находился на критическом рубеже в глобальном производстве опиума. Экономический крах, распад государственной власти и рост цен на опиум создали благоприятные условия для широкого распространения выращивания мака. В этот период Талибан косвенно извлекал выгоду из наркоэкономики, взимая налоги с сельскохозяйственного производства. Однако в 1999 году, после того как мулла Мохаммед Омар объявил запрет на выращивание мака, политика изменилась радикально: были созданы специальные комиссии, введены жесткие санкции, и, по данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), к 2001 году площади, занятые под мак, сократились примерно на 91%.

Когда в 2000-х годах Талибан превратился в вооруженное повстанческое движение, его отношения с наркоэкономикой были пересмотрены. Основной доход поступал уже не от самого производства, а от транспортировки, предоставления охраны, налогообложения и выдачи разрешений на контрабанду. К 2018 году, по сообщениям, около 20% доходов Талибана поступало с афганского наркорынка. Эта финансовая база позволила им укрепить свои военные возможности и расширить влияние на местах, одновременно подрывая поддержку центрального правительства и способствуя дальнейшей дестабилизации системы безопасности.

Во второй период правления Талибана его лидер, мулла Хибатулла Ахундзада, 14 апреля 2022 года издал указ о полном запрете на выращивание мака и производство опиума в Афганистане. Было публично заявлено, что нарушителей ждет конфискация урожая и суровые наказания. Однако ожидаемый эффект от запрета в первый год так и не проявился. Напротив, согласно данным UNODC, площади, занятые под мак, в 2022 году увеличились на 28%.

Ситуация существенно изменилась с начала 2023 года. По данным UNODC, площадь посевов мака, составлявшая 233 000 гектаров в 2022 году, резко сократилась до 10 800 гектаров в 2023 году. За тот же период производство опиума упало с 6 200 тонн до 333 тонн, что составляет снижение на 95%. Эти данные подтверждаются независимыми источниками, использующими спутниковую съемку, например, AlcisGeo: в провинции Гильменд посевы мака сократились с 129 640 гектаров в 2022 году до всего лишь 740 гектаров в 2023 году. Однако в 2024 году производство опиума в Афганистане увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 433 тонн. Несмотря на это, показатель все еще на 93% ниже уровня 2022 года.

Эти данные свидетельствуют о том, что администрации Талибана удалось добиться заметного краткосрочного успеха в реализации запрета на мак. Тем не менее устойчивость этого успеха зависит от преобразования существующей социально-экономической структуры. В условиях сельской экономики Афганистана выращивание мака воспринимается не только как нелегальная деятельность, но и как жизненно необходимый способ выживания. Особенно в таких провинциях, как Гильменд, Нангархар и Кандагар, выращивание мака для многих фермеров стало практически единственным источником дохода из-за хронической нехватки инфраструктуры, слабой поддержки со стороны государства и ограниченного доступа к рынкам. Поэтому для того чтобы запрет оставался эффективным в средне- и долгосрочной перспективе, необходимы аграрные реформы, интеграция в рынок и развитие альтернативных источников дохода.

Кроме того, в 2024 году география выращивания мака сместилась из традиционно плотных юго-западных районов в северо-восточные. Особенно заметно расширилось выращивание мака в провинции Бадахшан — на 381%, до 7 563 гектаров. Это связано с более жестким контролем Талибана на юге и сравнительно слабым присутствием на северо-востоке. Также географическая близость северо-востока к границам Китая, Таджикистана и Пакистана способствовала изменению маршрутов наркоторговли.

Исторически связь Талибана с наркоэкономикой не ограничивалась только производством опиума. Со временем она развилась в более сложную систему, включающую контроль над маршрутами контрабанды, сбор пошлин с наркоторговли и управление транспортными сетями — все это служит источниками финансирования организации. В настоящее время, на фоне снижения производства опиума, эта структура все больше смещается в сторону синтетических наркотиков.

Новые тенденции в наркоэкономике



Хотя решение администрации Талибана запретить выращивание мака в Афганистане может рассматриваться как краткосрочный успех, происходящие в стране трансформации в сфере наркоэкономики создают новые и сложные вызовы для региональной безопасности и экономической стабильности. Согласно последним отчетам Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR), несмотря на введенный запрет, в стране, особенно в южных регионах, сохраняются масштабные запасы опиума, накопленные за долгие годы. Эти резервы оцениваются более чем в 16 000 тонн — объем, способный удовлетворять мировой спрос на опиум в течение нескольких лет. Такая ситуация существенно ограничивает влияние запрета на выращивание мака на глобальные поставки наркотиков — по крайней мере в среднесрочной перспективе.

Кроме того, текущие изменения в наркоэкономике связаны не только с поставками, но и с глубокой структурной трансформацией производства и торговли. Несмотря на запрет опиума со стороны Талибана, производители все активнее переходят к изготовлению синтетических наркотиков. Особенно резко в последние годы выросло производство метамфетамина. Многочисленные международные организации, включая Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), отмечают, что метамфетамин — получаемый из растения эфедра и производимый с низкими затратами — широко распространился на юго-востоке Афганистана как альтернатива традиционному наркобизнесу, основанному на опиуме. Также наблюдается рост производства синтетических таблеток, известных под местным названием «таблетка К», которые могут содержать метамфетамин, опиоиды и MDMA. Эта новая тенденция представляет собой волну угроз как для безопасности на границах, так и для общественного здравоохранения в регионе.

Сочетание значительных запасов опиума и растущего производства метамфетамина имеет последствия, выходящие за пределы внутренней ситуации в Афганистане. Такие страны, как Иран, Таджикистан и Пакистан, несмотря на заявления о поддержке талибского запрета на опиум, сообщают о значительном росте контрабанды синтетических наркотиков в последнее время. Особенно показательны случаи арестов и изъятий метамфетамина в Иране, что подчеркивает масштабы распространения синтетических наркотиков, исходящих из Афганистана. На этом фоне очевидно, что существующие механизмы региональной разведки и пограничной безопасности недостаточно подготовлены к противодействию новой угрозе, исходящей от синтетических наркотиков.

Кроме того, ужесточение Талибаном контроля над производством опиума широко интерпретируется как попытка добиться международной легитимности. Однако этот курс может потерпеть неудачу без создания экономически устойчивых альтернатив. Иными словами, до тех пор пока проекты по обеспечению альтернативных источников дохода для сельского населения остаются недостаточными, сохраняется высокая вероятность того, что опиумные запасы будут реализованы на черном рынке, а производство синтетических наркотиков расширится — что подорвет способность Талибана последовательно соблюдать введенные запреты.

В заключение можно сказать, что усилия Талибана по контролю над наркоэкономикой вряд ли приведут к долгосрочному успеху, если будут ограничены только мерами безопасности. Подлинное преобразование возможно лишь в рамках комплексной стратегии, включающей развитие сельских районов, аграрные реформы, создание альтернативных источников дохода и усиленное трансграничное сотрудничество. В противном случае запрет на мак рискует остаться лишь инструментом текущего управления, в конечном итоге вытесненным более сложной и менее контролируемой системой синтетической наркоэкономики.