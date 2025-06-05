Премьер-министр Молдовы Дорин Речан обвинил российские власти в попытках вмешательства во внутренние дела государства. В сентябре в стране пройдут парламентские выборы. По его словам, Москва планирует воспользоваться этой кампанией: установить прокремлевское правительство и разместить 10 тыс. военнослужащих в непризнанном Приднестровье.

Он не привел доказательств этой информации, пояснив, что опирается на данные молдавской разведки. «Вы можете себе представить, какое влияние и давление будет оказываться на юго-запад Украины при наличии 10 тыс. солдат. Но также это близко к Румынии, государству-члену НАТО», — заявил он в разговоре с Financial Times.

Парламентская кампания действительно может быть достаточно напряженной. На выборах президента действующий лидер Майя Санду чуть не уступила пророссийскому кандидату Александру Стояногло. Ей удалось перехватить победу лишь с помощью голосов, полученных с зарубежных участков.

Политолог Роман Михаеш рассказал TRT на русском о главных вызовах, с которыми власти страны могут столкнуться в ходе выборов.

— Насколько опасения премьер-министра Дорина Речана могут быть оправданы?

— Фактически прокремлевский кандидат Стояногло победил на выборах президента. Майя Санду одержала победу лишь во втором туре за счет поддержки диаспоры. Поэтому остается риск того, что на парламентских выборах пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (PAS) не возьмет большинство мест в парламенте. Удастся ли ей найти партнера по коалиции — большой вопрос.

Поэтому есть реальный риск того, что к власти в Молдове придет коалиция прокремлевских сил. Среди них можно выделить Партию социалистов, связанную с Игорем Додоном, а также различные партии Илана Шора.

Если эти партии создадут альянс, то они вполне могут легализовать российское военное присутствие, в том числе и в непризнанном Приднестровье.

— Зачем России отправлять в Приднестровье 10 тыс. военных, тем более в условиях войны с Украиной?

— Дело не в цифре, а в том, что в приднестровском регионе уже присутствует контингент российской армии. Речь может идти от 5-6 тыс. военнослужащих. Если РФ сможет провести в парламент Молдовы своих сторонников, то они смогут создать для Украины точку напряжения со стороны Тирасполя. В Приднестровье на складах осталось много вооружений еще с советских времен, поэтому есть риск открытия второго фронта на Одесском направлении.

— Как можно оценить работу нынешнего правительства? Какие к ним главные претензии со стороны граждан?

— Если говорить о европейской интеграции, то здесь у Майи Санду и правительство есть заметные успехи. Страна получила статус кандидата в Европейский союз, что было достаточно неожиданно. Безусловно, это важное достижение.

С другой стороны, ощущается обнищание населения. Причем массово. Причина — запредельный рост цен на энергоносители, и граждане это связывают с неэффективным руководством правительства.

Сегодня молдавские потребители платят наибольшую цену за коммунальные услуги в регионе. То есть зарплаты маленькие, а цены на коммуналку и электричество высокие. Люди фактически вынуждены занимать деньги, чтобы оплатить базовые вещи.

По этой причине многие уезжают за границу в надежде найти там работу и обустроиться. Недовольство ощущается в социально-экономической сфере. И все это может наложиться на результаты избирательной кампании.