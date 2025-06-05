Саудовские власти существенно пересмотрели систему безопасности во время хаджа, чтобы предотвратить повторение катастрофы 2024 года, когда от жары погибли 1 301 человек. Ожидается, что в этом году паломничество пройдут 1,4 млн человек, а температура вновь может достигать 50 градусов.

Министерство здравоохранения королевства сообщило о 44 случаях теплового удара только в первые дни, а также о росте заболеваемости ближневосточным коронавирусом (MERS), от которого с марта умерли два человека. Верблюдам, считающимся основными переносчиками вируса, с 2015 года запрещен въезд в Мекку. Все паломники обязаны предъявлять сертификаты о прививках от менингита, полиомиелита и желтой лихорадки.

Главным риском остается жара. Власти установили 400 кулеров, посадили 20 тыс. деревьев, разместили тысячи распыляющих воду вентиляторов и покрыли дороги отражающим белым материалом. В день стояния на горе Арафат (6 июня) паломникам предписано оставаться в тени с 10:00 до 16:00. В комплексной системе охлаждения в Мекке задействована одна из крупнейших в мире установок.

На хадже работает 50 тыс. медиков (на 25% больше, чем в 2024 году), задействовано 15 полевых госпиталей и 71 пункт экстренной помощи. Также впервые используются дроны с ИИ — они отслеживают скопления людей, чтобы заранее предотвратить давку. В Мине в 2015 году во время ритуала «побивания дьявола камнями» в толпе погибли около 2 300 человек.

Паломникам выданы браслеты Nusk с датчиками пульса и кислорода, подключенные к системе экстренного реагирования. Электропоезда между Джиддой и Меккой курсируют каждый час, сокращая время пребывания на жаре.

После критики в адрес организации хаджа в прошлом году Саудовская Аравия усилила контроль: детям до 12 лет запретили участвовать, 14 странам временно приостановили выдачу краткосрочных виз. Более 270 тыс. человек были остановлены на подступах к Мекке за отсутствие разрешения. Штраф за неофициальное участие вырос до $5 000, добавлена 10-летняя виза-запрет. Закрыты 400 компаний, предлагавших незаконные турпакеты.

Власти заявляют, что «полностью готовы» к предотвращению новых трагедий, однако эксперты предупреждают: при таких масштабах даже самая современная система может оказаться уязвимой.