Роберт Фрэнсис Прево, уроженец Чикаго, известный теперь как папа Лев XIV, возглавил Католическую церковь. Это вызвало волну восторженных откликов со стороны ведущих американских политиков.

Дональд Трамп отреагировал на это мгновенно, поздравив нового понтифика в своей соцсети.

«Поздравляю кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был избран папой римским», — написал Трамп в своей социальной сети. «Это огромная честь — осознавать, что он стал первым американским папой. Какое волнение и какая великая честь для нашей страны. С нетерпением жду встречи с папой Львом XIV. Это будет по-настоящему значимый момент!»

Хотя сам Трамп за последние недели допускал довольно смелые намеки: например, опубликовал ИИ-сгенерированное изображение себя в папской мантии.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, перешедший в католицизм в 2019 году, который встречался с папой Франциском в прошлом месяце, всего за день до его смерти, подчеркнул, что миллионы верующих по всей стране будут молиться за нового главу церкви.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и госсекретарь Марко Рубио, оба республиканцы и католики, также направили свои поздравления.

Экс-президент США Джордж Буш-младший, представитель республиканского лагеря, назвал момент «историческим и обнадеживающим».

С другой стороны политического спектра также прозвучали слова поздравления в адрес нового папы. Джо Байден, второй католик на посту президента США, поздравил папу Льва XIV словами «Habemus papam — да благословит его Бог».

Присоединился к Байдену и другой бывший президент от демократов Барак Обама, написав в соцсетях, что это важный день не только для католиков, но и для всех американцев.

Однако за дежурными словами восторга — привычное напряжение. Противостояние между лидером США и главой Католической церкви, как и при папе Франциске, кажется почти неизбежным. Новый понтифик имеет репутацию сторонника социальной справедливости, контроля над оружием и противника смертной казни.

Новый папа

Связи между американскими властями и Ватиканом всегда были сложными. При Рональде Рейгане и Иоанне Павле II США и Ватикан сблизились на фоне борьбы с коммунизмом, хотя папа критиковал гонку ядерных вооружений.

При Билле Клинтоне Ватикан резко выступал против легализации абортов, а при Джордже Буше-младшем — против вторжения в Ирак в 2003 году.

Взгляды нового понтифика также не совсем совпадают с курсом американских властей. В целом, содержание его публикаций в соцсетях намекает на социально ориентированную и гуманистическую позицию понтифика.

Хотя некоторые выражают сомнение в принадлежности аккаунта новому папе. По крайней мере, подлинность пока не подтверждена официально. Несколько изданий, включая Reuters, BBC, The New York Times, не смогли независимо подтвердить, вел ли кардинал Прево лично эту страницу — или, может, за ней стоял кто-то из его сотрудников — она была привязана к номеру телефона и адресу электронной почты, предположительно связанным с ним. Большинство публикаций представляли собой репосты статей, заявлений и комментариев других церковных лидеров.

При этом, исходя их его постов, папа Лев не избегал острых тем. В соцсетях Прево встречаются и посты против абортов. Один из них — визуальный мем, где слово ABORTION (аборт) графически переделано: буквы B и R заменены, и получается слово ADOPTION (усыновление).

Более того, после президентских выборов 2016 года он поделился статьей, в которой говорилось, что Хиллари Клинтон проигнорировала мнение противников абортов — и поплатилась за это. В декабре того же года он репостнул материал перуанской газеты с критикой «гендерной идеологии». Сам папа Лев долгое время служил епископом в Перу.

Таким образом, в вопросах абортов папа Лев XIV занимает позицию, близкую к взглядам администрации Трампа. Как пишет Reuters, он придерживается традиционной католической доктрины, что делает его в этом вопросе союзником для консервативной части американского общества.

Однако в других сферах взгляды понтифика расходятся с позицией Трампа. До избрания папа Лев XIV поддерживал действия по борьбе с изменением климата. В одной из публикаций он призывал подписывать католическую климатическую петицию, подчеркивая важность экологической ответственности. В то же время администрация Трампа вывела США из Парижского соглашения по климату.

Папа также активно высказывался против расовой дискриминации. Во время массовых протестов после убийства Джорджа Флойда в 2020 году он призывал к искоренению предрассудков и ненависти. «Мы должны чаще слышать голос Церкви, осуждающий расизм и призывающий к справедливости», — писал он в мае 2020 года.

Более того, папа Лев также выступает за усиление контроля за оружием. В 2017 году, после массового расстрела на фестивале в Лас-Вегасе, Прево ретвитнул сенатора-демократа Криса Мёрфи, который раскритиковал республиканцев за их пассивность в вопросе контроля над оружием и привычку ограничиваться «мыслями и молитвами». «Ничего не изменится, пока мы не начнем что-то делать», — также говорилось в посте сенатора.

В 2013 году Прево ретвитнул антикапиталистскую политическую карикатуру. На ней изображен папа Франциск, стоящий рядом с плакатом «ЖАДНОСТЬ — ЭТО НЕ ДОБРО», а позади него — трое мужчин в костюмах с портфелями, на которых написано «Уолл-стрит», «Банки» и «Крупный бизнес». Указав на понтифика, они восклицают: «Кощунство!».

Одной из ключевых тем, к которым папа Лев проявлял наибольшее внимание, была защита прав мигрантов. В апреле он репостнул комментарий католического автора, возмущенного встречей Дональда Трампа с президентом Сальвадора Найибом Букеле. Поводом послужила депортация Кильмара Абрего Гарсии, жителя Мэриленда, ошибочно высланного в Сальвадор, где он оказался в тюрьме. Хотя федеральные власти признали ошибку, Белый дом так и не вернул его в США, несмотря на соответствующее решение Верховного суда. В посте звучал упрек: «Разве вы не видите страдания? Ваша совесть молчит? Как можно оставаться безмолвным?»

Еще в январе 2017 года новый Папа ретвитнул сообщение иезуита Джеймса Мартина, в котором тот писал: «Мы запрещаем въезд всем сирийским беженцам? Мужчинам, женщинам и детям, которые больше всего нуждаются в помощи? Какой безнравственной нацией мы становимся. Иисус плачет».

Следует также упомянуть эпизод, когда ранее в январе этого года вице-президент США вызвал бурю споров после интервью Fox News, в котором заявил, что христианство предполагает иерархию любви: вначале семья, затем соседи, потом община, сограждане — и только потом остальной мир. По его словам, «радикальные левые полностью извратили этот порядок».



Многие христиане поддержали высказывание Вэнса, но критики оказались более содержательными. В американском издании National Catholic Reporter, освещающей вопросы, связанные с Католической церковью, отметили, что это не должно быть расчетливым выбором, кого «достойнее» любить. Отмечается, что эта идея восходит к средневековому понятию ordo amoris — «порядок любви», введенному ведущим теологом и философом эпохи Фомой Аквинским. Согласно этой концепции, с духовной точки зрения правильно ставить любовь к Богу и ближайшим родственникам выше любви к остальному человечеству. В издании пишут, что такой подход легко превращается в оправдание исключения: кто достоин помощи, а кто нет, создавая мир дефицита, а не изобилия.



Новый папа также отметил: «Джей Ди Вэнс ошибается: Иисус не просит нас расставлять любовь по ранжиру».

Правые негодуют

Напомним, что прежний понтификат Франциска избрал более «инклюзивный» подход, в том числе к так называемому комьюнити ЛГБТК+. Он публично поддерживал «гражданские союзы» для однополых пар и встречался с представителями этих сообществ. Эти шаги, естественно, вызывали резкую реакцию со стороны церковных традиционалистов. В каком русле будет двигаться новый глава церкви?

Уже спустя несколько часов после избрания Льва XIV соцсети сторонников MAGA взорвались критикой. Еврейская экстремистка Лора Лумер назвала Папу «марксистом» и «марионеткой Ватикана», несмотря на то, что по ряду вопросов — например, в отношении абортов — Лев XIV занимает более традиционалистскую позицию.

Называющая себя «гордой исламофобкой» и имеющая влияние на правых Лумер написала в X: «Он противник Трампа, противник MAGA, выступает за открытые границы и является абсолютным марксистом, как папа Франциск».

В прошлом месяце, до того как американский кардинал был избран папой, бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон также рассуждал о взглядах Прево, утверждая, что он станет неудачным выбором для движения MAGA.

«Я действительно думаю, что один из возможных темных лошадок — и, к сожалению, один из самых прогрессивных — это кардинал Прево... он точно в шорт-листе», — заявил Бэннон в интервью на шоу Пирса Моргана, комментируя перспективу первого американского папы.

Другой представитель правых сил, активист и сторонник теорий заговора Майк Чернович также выступил с критикой нового понтифика. «Сожалею, католики. Новый папа — глобалист, выступающий за открытые границы. Скоро начнет продвигать аборты», — пожаловался ультраправый конспиролог. «Это не догадка — просто пролистайте его аккаунт в X и посмотрите, чем он занимался», — добавил он.

Как передает The Independent, сторонник Трампа и активный пользователь соцсетей Джои Маннарино также выразил возмущение по поводу нового понтифика, написав в X: «Этот тип хуже, чем Франциск». В отдельном твите Маннарино пошел еще дальше, назвав папу «либеральным куском д***ма».

Еще один сторонник MAGA, Винс Лэнгман прокомментировал: «Если вы еще задаетесь вопросом, почему впервые в истории папой стал американец — вот почему. Он «воук» (woke) и противник Трампа. Вот и все!»

Целый ряд других ультраправых комментаторов также с возмущением писали в соцсетях о новом папе.

Американский папа

США занимают четвертое место в мире по числу католиков — их в стране около 70 миллионов, что составляет примерно 20% населения. Эта группа избирателей играет важную роль на выборах, особенно в ключевых штатах. При этом католический электорат неоднороден и гибок: в 2016 году большинство белых католиков поддержало Трампа, а в 2020-м значительная часть латиноамериканских католиков проголосовала за Байдена.

В 2024 году католический электорат вновь продемонстрировал политическую гибкость, сыграв важную роль в победе Дональда Трампа. Особенно заметен был сдвиг среди латиноамериканских католиков.



Что касается нового папы римского, то, по данным избирательной комиссии Иллинойса и источников CBS News, будучи гражданином США, он ранее активно участвовал в выборах. Лев XIV голосовал как минимум на девяти всеобщих выборах, включая последние президентские в прошлом году.

