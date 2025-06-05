Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин 5 июня провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о продолжении переговоров для урегулирования торговых разногласий. Об этом сообщили как Белый дом, так и китайское госагентство «Синьхуа».

«Наши команды вскоре встретятся — место пока не определено. Больше не должно быть вопросов касательно сложности продукции из редкоземельных элементов», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Китайская сторона подтвердила, что лидеры пригласили друг друга с ответными визитами. «Си Цзиньпин вновь пригласил Трампа в Китай, и тот выразил благодарность», — заявили в Пекине.

Разговор состоялся на фоне споров по поводу китайских ограничений на экспорт стратегических минералов. США опасаются, что Пекин использует их как средство давления. В апреле Китай ввел ограничения на поставки целого ряда редких металлов и магнитов, что уже затруднило работу автопроизводителей, чиповых компаний и оборонных подрядчиков.

12 мая стороны заключили 90-дневное соглашение о частичном снятии взаимных пошлин. Однако оно остается крайне хрупким: Трамп уже обвинил Пекин в нарушении договоренностей и в ответ приказал ввести ограничения на поставки ПО для проектирования чипов, а также удвоил пошлины на сталь и алюминий. Китай отверг обвинения и пригрозил ответными мерами.

Несмотря на эскалацию, Трамп продолжает называть Си «жестким, но эффективным» лидером и добивается личных встреч, тогда как китайская сторона предпочитает сначала согласовать детали на уровне делегаций. Разговор 5 июня, как подчеркнули в Пекине, состоялся по инициативе Вашингтона.

Финансовые рынки внимательно следят за развитием ситуации: торговая неопределенность, усиленная тарифами и дефицитом редкоземельных металлов, может ударить по рождественскому сезону и корпоративным прибылям. Юристы компаний также продолжают оспаривать введенные тарифы в судах США.

Последняя личная встреча Трампа и Си прошла в Осаке в 2019 году. В ноябре 2023-го Си приезжал в США на саммит с Джо Байденом, где стороны обсудили меры по борьбе с фентанилом.