1 июня Служба безопасности Украины провела операцию «Паутина», в рамках которой удары беспилотниками были нанесены по военным аэродромам в пяти российских регионах: Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Министерство обороны РФ подтвердило факт атак, но признало пожары только на двух базах — в Мурманской и Иркутской областях, заявив, что возгорания были быстро ликвидированы, а пострадавших среди военных и гражданских не зафиксировано.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал операцию как «абсолютно блестящий результат», подчеркнув, что она полностью разработана и проведена украинскими спецслужбами. Некоторые российские аналитики охарактеризовали случившееся как «русский Перл-Харбор», подчеркивая его внезапность и масштаб.

Удар по стратегическим ракетоносцам был нанесен накануне очередного раунда переговоров в Стамбуле — не исключено, что операция стала элементом тактического давления с целью усиления украинских позиций за столом переговоров.



В интервью TRT на русском военный эксперт Агил Рустамзаде прокомментировал детали операции.

Что известно о подготовке и технических деталях операции «Паутина»?

Прежде всего важно прояснить суть произошедшего, включая технические, организационные и логистические сложности, с которыми пришлось столкнуться в ходе операции. На данный момент подтверждено поражение до 13 стратегических ракетоносцев, включая Ту-22М3 и Ту-95МС.

Эти самолеты представляют собой ключевой элемент дальнобойного вооружения России. Именно с них запускаются крылатые ракеты по украинским городам, что делает их одним из главных вызовов для украинской системы обороны.

Согласно открытым источникам и заявлениям официальных лиц, подготовка операции заняла около 18 месяцев. Это была дерзкая и тщательно спланированная акция. Сборка дронов происходила на арендованном складе в Челябинске, который, по словам президента Украины, находился буквально рядом с областным управлением ФСБ.

После этапа подготовки и формирования прикрытия, для удара было задействовано около 117 беспилотников. Они были размещены в грузовиках и контейнерах и доставлены к целевым точкам синхронно. При этом водители не знали о характере груза и своих задачах.

Атака была осуществлена дронами-камикадзе. Судя по расстоянию до одной из целей — авиабазы в Мурманской области (примерно 4500 км от границы Украины), управление, вероятно, осуществлялось либо с использованием искусственного интеллекта, либо через спутниковую систему связи Starlink.

При осмотре фур, в которых перевозились дроны, ретрансляторов обнаружено не было. Возможно, беспилотники были оснащены автономным программным обеспечением, позволяющим им самостоятельно взлетать, находить цели и наносить удары.

Атаки были нацелены на наиболее уязвимые места — топливные баки самолетов, что позволяло максимально эффективно выводить их из строя. В результате последующих ударов по стратегическим ракетоносцам, по бомбардировщикам на аэродромах, украинская сторона заявляет о 41 пораженном самолете. Однако на данный момент в открытом доступе подтверждены фото- или видеодоказательства поражения 13 воздушных судов.

Спецоперация отличалась высокой степенью продуманности и дерзости, и, безусловно, войдет в историю как одна из самых успешных.

Ранее к числу знаковых операций относили, например, операцию с пейджерами израильского Моссада, но «Паутина», по мнению ряда экспертов, превзошла ее по эффекту. Нанести удар по авиационной составляющей ядерной триады противника в условиях активных боевых действий — беспрецедентный шаг.

Вчера прошли встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле. Может ли удар, нанесенный накануне, рассматриваться как способ усилить переговорные позиции?

В ходе войны в Украине политическая целесообразность нередко выходила на первый план — причем с обеих сторон конфликта.

Неоднократно звучали упреки в адрес украинского руководства, в том числе со стороны США, о недостатке сильных переговорных позиций. Возможно, именно с этим связана попытка усилить свои позиции за счет громкой операции.

Есть основания полагать, что сроки ее проведения могли быть скорректированы таким образом, чтобы удар совпал с началом переговоров, обеспечив не только военный, но и мощный информационный эффект.

Я не являюсь специалистом в области переговоров, но очевидно, что ни одна из сторон сейчас не располагает по-настоящему сильной переговорной позицией.

На этом фоне Россия изменила тактику — на поле боя все чаще применяются дроны вместо живой силы. Это может свидетельствовать о стремлении снизить потери и вести войну более технологично.

Возможно, в Кремле рассчитывают, что к концу кампании Украина станет более сговорчивой. Однако пока реальность такова, что переговоры ограничиваются гуманитарными вопросами — обменами пленными и телами погибших. Подобные договоренности происходили на протяжении всей войны, с разной частотой. Тем не менее они не раз становились точкой соприкосновения между сторонами.