Вблизи города Балыкчи в Иссык-Кульской области Кыргызстана началось строительство первой в стране ветроэлектростанции. Фундамент объекта уже залили. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности республики.

Министр Бакыт Торобаев назвал старт строительства символом реальных перемен.

«Кыргызстан впервые переходит от слов к делу в развитии ветроэнергетики», — заявил он.

Проект реализует компания «Метрум ТЭК». Ветропарк строится на территории свободной экономической зоны «Каракол», недалеко от Балыкчи. Первый ветрогенератор мощностью 1 мегаватт планируют ввести в эксплуатацию в августе этого года.

Строительство пройдет в два этапа. На первом установят 21 турбину суммарной мощностью 50 мегаватт. Затем добавят еще 20 турбин. Общая мощность ветропарка достигнет 100 мегаватт.

В Минсельхозе уточнили, что после запуска станция сможет производить до 250 млн киловатт-часов электричества в год. Этого хватит для стабильного электроснабжения региона и снижения нагрузки на действующие энергетические объекты.

В процессе строительства и обслуживания ветропарка создадут до 50 рабочих мест.

В Кыргызстане продолжается дефицит электроэнергии. В 2023 году министр энергетики Таалайбек Ибраев оценивал нехватку в 3,2 млрд киловатт-часов. По его словам, стране недостает 400 мегаватт мощности.

Для решения проблемы власти заключили контракты на импорт электричества с Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном.