57% граждан Израиля выступают за проведение досрочных парламентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Channel 12.

Среди сторонников нового голосования 88% — избиратели оппозиционных партий. Против выступают 31% опрошенных. Из них около 60% — сторонники действующей правящей коалиции.

Если бы выборы состоялись сегодня, партия бывшего премьер-министра Нафтали Беннета получила бы 24 места в Кнессете. На втором месте — «Ликуд» Биньямина Нетаньяху с 22 мандатами. Далее идут: «Демократы» Яира Голана — 12, «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана — 10, «Есть будущее» Яира Лапида — 9, «Еврейская сила» и «Объединенный иудаизм Торы» — по 8, «Национальное единство» Бени Ганца — 7.

Суммарно оппозиционные партии могли бы получить 72 мандата. У действующей коалиции — 48.

По данным израильской прессы, в правительстве Нетаньяху растет напряженность. Причина — отсутствие закона об освобождении студентов религиозных школ от службы в армии. Это вызывает недовольство среди ультраортодоксальных партий.

Партия «Объединенный иудаизм Торы» заявила о готовности выйти из коалиции и поддержать роспуск Кнессета. Аналогичную позицию заняла и партия «Шас».

Оппозиция уже заявила, что внесет в парламент законопроект о досрочных выборах на следующей неделе.