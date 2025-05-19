Новый курс — мимо Израиля

В Израиле усиливается тревога из-за внешнеполитического курса администрации Дональда Трампа, который, как многие считают, все чаще пренебрегает интересами Тель-Авива. Для страны, долгое время опиравшейся на дипломатическую и тем более военную поддержку США, ослабление внимания со стороны Вашингтона стало серьезным ударом — особенно на фоне усиливающейся международной изоляции из-за оккупации Газы.

Напряжение усугубилось после того, как стало известно, что Трамп намерен посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, но не включил Израиль в маршрут поездки. Несмотря на усилия правительства Нетаньяху, израильский пункт не был включен в маршрут. Это уже само по себе вызвало недоумение, учитывая былую тесную связь между Трампом и израильским истеблишментом.

Причем визит вызвал реакцию не только в Израиле — в США его прокомментировали политики разного спектра. Бывший сенатор от демократов Джон Тестер заявил, что исключение Израиля из маршрута — это политический сигнал. «Если Израиль этого не понял, значит, он просто глух к реальности», — заявил Тестер в эфире MSNBC.

На фоне этого визита президента США на Ближний Восток встает вопрос: действительно ли изменилась его позиция по отношению к Израилю?

Нежелание Трампа контактировать с Нетаньяху возможно указывает на более глубокое напряжение между сторонами.

«Трамп не против Израиля, но ему все равно. Нетаньяху стал для него раздражающим элементом без какой-либо отдачи», — приводит слова бывшего израильского дипломата Алона Пинкаса The Guardian.

Несмотря на формально сохраняющийся союз между Вашингтоном и Тель-Авивом, а также щедрые финансовые потоки, включая поддержку, нередко направляемую в карманы американских политиков через влиятельные лоббистские структуры вроде AIPAC, в ряде ключевых вопросов все же прослеживается заметное охлаждение отношений.

Новый Трамп

Во время своего первого срока Трамп последовательно придерживался политики, благоприятной для Израиля. При активном участии зятя Джареда Кушнера и поддержке влиятельных произраильских доноров он усилил давление на Иран, инициировал перенос посольства США в Израиле и способствовал подписанию «Авраамовых соглашений».

И сегодня США по-прежнему поставляют Израилю оружие и не оказывают серьезного давления в вопросах гуманитарной помощи Газе. А внутри страны студенты и активисты задерживаются за участие в пропалестинских протестах.

Поэтому, с одной стороны, говорить о каких-то кардинальных или глобальных переменах в отношениях пока не стоит. Наряду с этим существуют моменты, на которые стоит обратить внимание. Так, например, в случае с пропалестинскими демонстрациями жесткая позиция администрации Трампа в отношении студенческих протестов во многом отражает элементы внутренней политической борьбы — прежде всего с «воук»-ориентированной академической средой и либеральной элитой университетского сообщества.

Кроме того, некоторые решения Трампа после возвращения в Белый дом также показали, что его поддержка Израиля уже не кажется такой безоговорочной, особенно по сравнению с предыдущей каденцией. Это касается как риторики по поводу военных действий Израиля в Газе, так и общей сдержанности администрации в вопросе расширения конфликта с тем же Ираном.

Это особенно ярко проявилось в решении вести переговоры с движением ХАМАС по вопросу освобождения заложника — гражданина США и Израиля Эдана Александера — напрямую, без участия Израиля.

Аналогичным образом администрация Трампа вела диалог с йеменскими хуситами и ядерные переговоры с Ираном — также в обход израильского влияния, что вызывало еще больше недоумения у сионистов.

Как передает Reuters, один из израильских чиновников заявил, что подобный поворот событий стал «неприятным сюрпризом», а поведение Трампа назвал непредсказуемым — «иногда оно работает в нашу пользу, иногда — нет».

«Послание региону было однозначным: Израиль больше не входит в число приоритетов США», — написал Итамар Айхнер, корреспондент израильского издания Ynet, тем самым присоединившись к комментаторам большинства как израильских, так и зарубежных СМИ.

Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро в интервью каналу CNN заявил, что склонность Нетаньяху ставить на первое место собственное политическое выживание, по-видимому, способствовала тому, что Белый дом начал принимать ключевые решения без согласования с Израилем.

Более того, в начале этого месяца Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который придерживался жесткой линии во внешней политике и поддерживал силовой подход Израиля к «иранскому вопросу». Официальной причиной называли то, что Уолтц добавил редактора издания The Atlantic в переписку в Signal, где обсуждались деликатные темы, включая операцию в Йемене. Однако многие считают, что напряженность между ним и другими высокопоставленными представителями Белого дома нарастала задолго до этого инцидента. В частности, как пишет Washington Post со ссылкой на источники, речь шла именно о его активной поддержке идеи военного удара по Ирану, которую Трамп не разделял. Как отмечает издание, Уолтц фактически координировал позицию с израильским премьером Нетаньяху до его визита в Белый дом в начале этого года. Это вызвало личное недовольство президента.

Офис Нетаньяху в свою очередь отрицал «интенсивный контакт» с Уотлцем.

Как отмечает журнал Foreign Policy, наибольшее расхождение между Трампом и Нетаньяху наблюдается именно по иранскому направлению. Если в прошлый срок они действовали синхронно, то теперь подход изменился: ставка сделана не на «максимальное давление», а на торги. Санкции ужесточаются не для эскалации, а для усиления переговорных позиций. А удары по хуситам сменились перемирием.

Собственно и сам президент Трамп во время визита в Саудовскую Аравию, хотя и выступил с жесткой риторикой в адрес Ирана, одновременно подчеркнул, что не считает врагов вечными.

«В случае с Ираном я никогда не верил в вечных врагов. Я не такой, каким меня многие представляют. Мне не нравятся постоянные враги», — заявил американский лидер. Он добавил: «На самом деле, некоторые из самых близких союзников Соединенных Штатов — это страны, с которыми мы вели войны в прошлом, а теперь они наши друзья и партнеры. Я хочу заключить сделку с Ираном».

Торги и выгоды

На фоне неопределенности министр по стратегическим вопросам Рон Дермер — один из ближайших соратников Нетаньяху — отправился в Вашингтон, чтобы прояснить позицию администрации. Wall Street Journal пишет, что после встреч израильские чиновники выразили уверенность, что по ключевым вопросам — в том числе переговорам по Ирану и Газе — понимание между странами сохраняется, хотя и не в полной синхронности.

Вероятно, сам Трамп, осознавая циркулирующие слухи о его возможной прохладности по отношению к Израилю, попытался несколько сгладить острые углы. После своего турне по арабским государствам Дональд Трамп в интервью ведущему Fox News ответил на вопрос о том, испытывает ли он раздражение в отношении Нетаньяху: «Нет, послушайте, у него очень тяжелая ситуация».

И во время визита в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, он посетил Дом авраамических религий — межконфессиональный комплекс, включающий мечеть, синагогу и церковь, — как знак стремления подчеркнуть уважение ко всем авраамическим религиям и продемонстрировать, что еврейская община и Израиль по-прежнему остаются в поле его внимания.

Израильские официальные лица также продолжают подчеркивать прочность отношений с Вашингтоном. Министр иностранных дел Гидеон Саар отметил, что наличие разногласий — это естественно для партнерских государств, и напомнил, что между США и Израилем по-прежнему существует широкая сфера совпадающих интересов. В свою очередь, посол США Майк Хакаби опроверг предположения о каком-либо охлаждении и подчеркнул, что союз между двумя странами остается «железным».

Однако, несмотря на заверения официальных лиц, в израильском обществе нарастает тревога, а в адрес правительства все чаще звучат упреки за утрату контроля над ситуацией.

Тем временем поведение Трампа вполне вписывается в его концепцию «Америка прежде всего». Как в случае с ХАМАС, так и в переговорах с йеменскими хуситами или в рамках ядерного диалога с Ираном администрация действовала исходя из собственных интересов — зачастую в обход израильского влияния.

Более того, стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривал возможность визита в Израиль после поездки в Рим, но в последний момент отказался из-за очередного этапа масштабных военных действий Израиля в Газе. По словам американских официальных лиц, Вэнс не хотел, чтобы его визит был воспринят как одобрение со стороны администрации Трампа действий Израиля, особенно на фоне усилий США по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Хотя официально причиной отмены поездки названы логистические сложности, источники Axios утверждают, что реальной причиной стали опасения, что визит может быть истолкован именно как поддержка израильской кампании.

Издание Politico отмечает, что ни израильская оккупация Газы, ни война в Украине не занимают ключевое место в планах Трампа — это второстепенные эпизоды, и он не хочет, чтобы они мешали его более масштабной повестке, связанной с перезапуском отношений и крупными коммерческими сделками.

Поэтому для Трампа, в этом смысле, в первую очередь важны сделка, выгода и конкретный результат.

В этом контексте его ближневосточный тур служит инструментом для укрепления образа успешного лидера и «мастера сделок». Основной акцент поездки сделан на заключении многомиллиардных соглашений с крупнейшими экономиками региона, прежде всего в сферах обороны, энергетики и инвестиций.