Среди стран Ближнего Востока Иран стабильно находится в центре внимания международных СМИ — в основном из-за своей ядерной программы и сети прокси-групп. Однако с точки зрения экономического развития и уровня благосостояния страна переживает крайне тяжелый период. Анализ экономических показателей Ирана за последние два десятилетия свидетельствует о систематическом упадке. Это поднимает важный вопрос: что говорят эти показатели и почему экономика страны неуклонно ухудшается?

Что говорят макроэкономические показатели?

Согласно октябрьскому докладу Международного валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook за 2024 год, номинальный ВВП Ирана оценивается примерно в 434,24 млрд долларов. Однако с учетом почти 90-миллионного населения и различных индексов благосостояния это значение теряет вес. Так, по показателю ВВП на душу населения Иран опустился на 117-е место в мире. В индексе процветания Legatum, который более глубоко отражает структурные аспекты благосостояния, страна занимает 126-е место из 167.

Остальные макроэкономические данные также указывают на неблагоприятную ситуацию. В последние годы иранский риал резко обесценился по отношению к доллару США — на черном рынке в 2024 году курс превысил 920 000 риалов за доллар. В том же году инфляция превысила 40%, а стремительный рост цен на продовольствие и ограниченный доступ к базовым товарам значительно ухудшили уровень жизни.

По официальным данным, около 33% населения живут за чертой бедности, но, по неофициальным оценкам, этот показатель превышает 50%. Уровень безработицы среди молодежи достиг 19,4%, при этом половина мужчин в возрасте от 25 до 40 лет не работают и не ищут работу.

Несмотря на значительные запасы нефти и газа, в 2024 году Иран столкнулся с острой энергетической проблемой. Дефицит электроэнергии достиг примерно 14 000 мегаватт, что составляет весомую долю от общей мощности страны. В зимние месяцы спрос на природный газ резко вырос, и около 25% ежедневной потребности так и не удалось покрыть. Особенно сильно это отразилось на промышленности, где убытки от снижения производства составили от 30% до 40%.

Параллельно обострилась и проблема истощения водных ресурсов, особенно заметная в Тегеране. Объем воды в ключевых городских водохранилищах снизился до критического уровня — местами до 7% от их полной емкости.

Каковы главные экономические проблемы Ирана?

Одной из самых устойчивых макроэкономических проблем, определяющих экономику Ирана на протяжении последних двадцати лет, остается структурно закрепленная высокая инфляция. Этот феномен подорвал не только ценовую стабильность, но и негативно сказался на распределении доходов, социальном благополучии и экономической предсказуемости. С 2007 года инфляция стала хронической проблемой из-за сочетания бюджетной недисциплинированности, неконтролируемого роста денежной массы и провалившихся реформ субсидирования. В 2010-х ситуация усугубилась международными санкциями, которые вызвали валютные кризисы и обнажили уязвимость иранской экономики, зависящей от импорта.

Хотя переговоры по ядерной программе временно принесли экономическую передышку, отсутствие структурных реформ не позволило обеспечить устойчивое восстановление. Последующие события — выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий в 2018 году и демонтаж системы субсидий — только усилили инфляционное давление. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики в 2022–2023 годах, инфляция оставалась в пределах 40–50%, что указывает на то, что ее причины кроются не столько в спросе, сколько в фискальных дисбалансах и ограничениях на стороне предложения.

Резкий рост цен на товары первой необходимости — особенно на еду, жилье и энергию — существенно подорвал покупательную способность населения, углубив социально-экономическое неравенство. Таким образом борьба с инфляцией в Иране — это многоплановая задача, которую невозможно решить исключительно мерами денежной политики. Необходимы всеобъемлющие, институционально обеспеченные структурные реформы.

За последние два десятилетия одной из наиболее острых структурных проблем Ирана остается неспособность создать достаточное количество рабочих мест, притом что население продолжает расти и молодеть. В стране, где люди в возрасте от 15 до 34 лет составляют около 45% населения, рынок труда не справляется с демографическим давлением. При росте населения на 8,4 млн число занятых существенно отстает. Особенно остро стоит проблема выпускников университетов, миллионы из которых не находят работы и остаются вне формальной экономики, представляя собой неиспользованный человеческий потенциал.

Несмотря на значительные нефтяные доходы, Ирану не удалось развить производственные отрасли, способные обеспечить устойчивую занятость: ресурсы государства и частного сектора в основном направлялись на потребление и импорт. Расширение системы высшего образования, хотя и значительное по количественным показателям, не было согласовано с реальными потребностями рынка труда, что лишь усилило проблему безработицы среди образованных людей.

Долгосрочный анализ экономического курса Ирана также указывает на хроническую структурную слабость в сфере внешней торговли. В 1980–1990-х годах Тегеран проводил идеологически мотивированную политику экономической самодостаточности, отвергая интеграцию в глобальную экономику. В 2010-х этот изоляционизм усугубился введением международных санкций, резко ограничивших внешнеторговые возможности страны. В результате Иран утратил позиции в региональной логистике и энергетике, а его промышленность осталась вне рамок международной конкуренции. Это привело к упущенным шансам на технологическую модернизацию и привлечению прямых иностранных инвестиций (FDI). Зависимость от ограниченного круга торговых партнеров только усилила уязвимость экономики, став дополнительным фактором риска для макроэкономической стабильности.

В этом контексте вызовы Ирана, связанные с внешней торговлей, выходят за рамки технического влияния санкций. Эффективная долгосрочная стратегия развития требует создания конкурентоспособной и ориентированной на внешний мир экономической модели, свободной от идеологических ограничений.

Исторически участие Ирана в глобальной экономике было сосредоточено на торговле: экспорт сырой нефти и импорт промышленных товаров. В итоге страна сформировала краткосрочную, ориентированную на торговлю модель внешнеэкономических отношений, зависимую от нефтяных поставок. Хроническая неспособность привлечь иностранные инвестиции не только препятствовала интеграции в мировые финансовые потоки, но и выявила более глубокие структурные слабости. Политика, направленная на приоритетный импорт производственных компонентов вместо потребительских товаров, также не смогла обеспечить устойчивое развитие производственного сектора. Тогда как другие развивающиеся страны использовали иностранные инвестиции для индустриализации и роста, Иран остался на обочине этих процессов — чему способствовали отсутствие прозрачности, слабая защита прав собственности и неразвитость институтов. В условиях, когда глобальные капитальные потоки становятся все более диверсифицированными как географически, так и по секторам, Иран остается системно исключенным и, несмотря на значительный потенциал роста, не воспринимается как привлекательный рынок для международных инвесторов.

Почему Иран отстал в экономическом развитии?

Причины экономического отставания Ирана связаны не только с внешними факторами, но прежде всего с внутренними слабостями. Провал в достижении заявленных целей развития объясняется нереалистичным планированием, структурными перекосами, политико-экономической нестабильностью и институциональной несостоятельностью. Несмотря на амбициозные планы, включая высокие темпы роста и переход к экономике, не зависящей от нефти (в рамках 20-летнего стратегического плана), Ирану не удалось создать необходимую инфраструктуру для реализации этих целей. Особенно слабо развиты механизмы привлечения прямых иностранных инвестиций — важнейшего двигателя роста. Причинами этого стали отсутствие прозрачности, слабая защита прав собственности, ограниченный доступ к международной финансовой системе и политическая нестабильность.

Иранская экономика по-прежнему имеет сырьевой и монопродуктовый характер, что делает ее крайне уязвимой к внешним шокам — таким как колебания мировых цен и международные санкции. Тогда как многие страны региона перешли к модели внешне ориентированного роста, усилили частный сектор и диверсифицировали экономику, приватизация в Иране провалилась из-за коррупции, правовой неопределенности и слабого управления. Инвестиционный климат остается нестабильным: резкие колебания обменного курса, хроническая инфляция и политические риски подрывают интерес как внутренних, так и иностранных инвесторов, сужая финансовую базу для экономического роста.

Кроме того, Ирану не удалось эффективно использовать свой человеческий капитал. Низкое качество высшего образования и его несоответствие требованиям рынка труда привели к тому, что значительная часть молодежи с высшим образованием оказалась невостребованной. Масштабная утечка умов стала серьезной проблемой. Образовательная система и научно-исследовательская инфраструктура не обеспечивают условий для технологического развития и инноваций, что стало еще одним барьером на пути экономической трансформации.

Международные санкции резко ограничили интеграцию Ирана в мировую экономику. Отсеченный от глобальных торговых и финансовых систем, он утратил доступ не только к капиталу и технологиям, но и к возможностям снижения издержек, повышения конкурентоспособности и выхода на внешние рынки. В этом контексте внешняя изоляция выступает как один из ключевых факторов, сдерживающих экономическое развитие.

В итоге доля Ирана в мировом экспорте сократилась до 0,23%, а многие показатели социального благосостояния указывают на ухудшение условий жизни. Глубокий анализ показывает, что причины экономической стагнации имеют многослойный и структурный характер. Политическая стабильность, качество государственного управления, правовая прозрачность и международное сотрудничество — ключевые условия для преодоления текущего кризиса. Следовательно, Ирану необходимы не только экономические, но и масштабные институциональные и политические реформы.