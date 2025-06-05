Йеменское движение хуситов заявило об атаке на международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле. По словам представителя хуситов Яхьи Сари, операция была осуществлена с использованием двух беспилотников, получивших название «Яффо», и «достигла своей цели».

Сари заявил, что атака была проведена в знак солидарности с палестинским народом и бойцами сопротивления, а также в ответ на действия Израиля в секторе Газа. По его словам, хуситы продолжат удары до тех пор, пока не прекратятся обстрелы Газы и не будет снята блокада.

Израильская армия заявила, что беспилотник, запущенный «с восточного направления», был перехвачен. Сирены воздушной тревоги сработали в нескольких районах страны.

По данным израильских СМИ, беспилотник был запущен с территории Йемена и сбит вблизи границы с Египтом.

Это не первая атака движения на Израиль. 4 мая хуситы уже заявляли о запуске баллистической ракеты по аэропорту Бен-Гурион, после чего ряд авиакомпаний временно приостановили рейсы в Израиль. В ответ на это 5 мая израильские ВВС нанесли удары по порту Ходейда и цементному заводу в Баджиле, а 6 мая — по международному аэропорту Саны.

С начала боевых действий в Газе хуситы регулярно атакуют Израиль. По данным Channel 12, с территории Йемена было выпущено 49 баллистических ракет.