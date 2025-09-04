AQŞ ilbaşı Donald Tramp, Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin häm Ukraina liderı Volodimir Zelenskiy arasında turıdan-turı söyläşülär mömkinlege turında şiklär artuğa qaramastan, solıx kileşüe tözü öçen tırışuların däwam itäçägen belderde, dip xäbär itä “CBS News”.
“Min monı küzätep toram, küräm, häm bu xaqta ilbaşı Putin häm däwlät başlığı Zelenskiy belän söyläşäm,” dide Trump çärşämbe könne “CBS News” belän telefon interv'yusında.
“Nilärder bulaçaq, läkin alar älegä moña äzer tügel. Läkin närsäder bulaçaq. Bez monı başqarıp çığaçaqbız,” dip östäde ul.
Tramp çärşämbe könne yasağan belderüendä, avgust ayında Alyaskada Putin belän ütkän sammittan soñ Ukraina suğışı turında söyläşülär ütkärergä niyätläwen citkerde. Aq Yort räsmie Trampnıñ pänceşämbe könne Zelenskiy belän telefon aşa söyläşäçägen kötäbez dide.
Rusiyäneñ tışqı êşlär ministrlığı wäkile Mariya Zaxarova ilneñ Yıraq Könçığışında ütkän iqtisadi forumda bolay dip belderde: “Rusiyä Ukrainağa teläsä-qaysı formatta, iminlekneñ nigezen qaqşatuçı, çit il qatnaşuın qabul itelmäs närsä dip sanıy”.
Anıñ äytüençä, Rusiyä, Zelenskiy belän uzaçaq Awrupa söyläşüläre aldınnan, üz pozitsiyäseneñ qatğıylaşuın kürsätep, Ukrainağa çit il ğäskärlären urnaştıru turında söyläşülärne “teläsä qaysı formatta” qabul itmäyäçäk.
Ukrainanıñ iminlek garantiyäläre
Şul uq belderüdä, Mäskäw Kievnıñ Awrupa berektäşlärennän iminlek garantiyäläre sorawın regional totrıqlılıqqa yanaw dip tänqitläde. Zaxarova täqdim itelgän garantiyälärne “terrorğa basqıç” häm “Awrupa qitğasına yanaw garantiyäläre” dip atadı.
Putin çärşämbe könne, ägär Zelenskiy Mäskäwgä kilsä, anıñ belän oçraşırğa äzer buluın, läkin mondıy oçraşunıñ yaxşı äzerlängän häm näticäle bulırğa tiyeşlegen belderde. Ukraina tışqı êşlär ministrı Mäskäwneñ mondıy oçraşu öçen urın bula almayaçağın äytte.
Tramp “CBS News”qa, Rusiyä häm Ukraina arasındağı qan qoyuğa borçıluın belderde, läkin solıx kileşüe öçen tırışuların däwam itäçägen äytte.
“Minemçä, bez monı cayğa salaçaqbız. Döresen äytkändä, Rusiyä mäsäläseneñ min çişkän başqa problemalardan ciñelräk bulaçağın uylagan idem, läkin ul tağın da qatlawlıraq bulıp çıqtı,” dide ul.
Tramp, 2022 yılnıñ fevralendä Rusiyäneñ Ukrainağa tulı külämle xärbi höcümennän soñ başlanğan suğışnı tuqtata almawına açulı, ul başta üzeneñ bu konfliktnı tiz arada xäl itäçägen farazlağan ide.