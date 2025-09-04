SÄYÄSÄT
2 min uqıu
Tramp: "Rusiyä -Ukraina tınıçlıq iniśiativası, awırlıqlarğa qaramastan, äle dä isän"
Rusiyä Ukrainağa çit il ğaskärläre kertüne kire qağa häm Kiyevnıñ iminlek garantiyäläreneñ Awrupa öçen yanaw tudıruı turında kisätä.
Tramp: "Rusiyä -Ukraina tınıçlıq iniśiativası, awırlıqlarğa qaramastan, äle dä isän"
Trump Rusiya häm Ukrain arasındağı konflikttan razı tügel, dip äytä, läkin sulıx kileşüe öçen tyryşuların däwam itäçäk. / AP
4 Сентябрь 2025

AQŞ ilbaşı Donald Tramp, Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin häm Ukraina liderı Volodimir Zelenskiy arasında turıdan-turı söyläşülär mömkinlege turında şiklär artuğa qaramastan, solıx kileşüe tözü öçen tırışuların däwam itäçägen belderde, dip xäbär itä “CBS News”.

“Min monı küzätep toram, küräm, häm bu xaqta ilbaşı Putin häm däwlät başlığı Zelenskiy belän söyläşäm,” dide Trump çärşämbe könne “CBS News” belän telefon interv'yusında.

“Nilärder bulaçaq, läkin alar älegä moña äzer tügel. Läkin närsäder bulaçaq. Bez monı başqarıp çığaçaqbız,” dip östäde ul.

Tramp çärşämbe könne yasağan belderüendä, avgust ayında Alyaskada Putin belän ütkän sammittan soñ Ukraina suğışı turında söyläşülär ütkärergä niyätläwen citkerde. Aq Yort räsmie Trampnıñ pänceşämbe könne Zelenskiy belän telefon aşa söyläşäçägen kötäbez dide.

Rusiyäneñ tışqı êşlär ministrlığı wäkile Mariya Zaxarova ilneñ Yıraq Könçığışında ütkän iqtisadi forumda bolay dip belderde: “Rusiyä Ukrainağa teläsä-qaysı formatta, iminlekneñ nigezen qaqşatuçı, çit il qatnaşuın qabul itelmäs närsä dip sanıy”.

Anıñ äytüençä, Rusiyä, Zelenskiy belän uzaçaq Awrupa söyläşüläre aldınnan, üz pozitsiyäseneñ qatğıylaşuın kürsätep, Ukrainağa çit il ğäskärlären urnaştıru turında söyläşülärne “teläsä qaysı formatta” qabul itmäyäçäk.

Täqdim itelä

Ukrainanıñ iminlek garantiyäläre

Şul uq belderüdä, Mäskäw Kievnıñ Awrupa berektäşlärennän iminlek garantiyäläre sorawın regional totrıqlılıqqa yanaw dip tänqitläde. Zaxarova täqdim itelgän garantiyälärne “terrorğa basqıç” häm “Awrupa qitğasına yanaw garantiyäläre” dip atadı.

Putin çärşämbe könne, ägär Zelenskiy Mäskäwgä kilsä, anıñ belän oçraşırğa äzer buluın, läkin mondıy oçraşunıñ yaxşı äzerlängän häm näticäle bulırğa tiyeşlegen belderde. Ukraina tışqı êşlär ministrı Mäskäwneñ mondıy oçraşu öçen urın bula almayaçağın äytte.

Tramp “CBS News”qa, Rusiyä häm Ukraina arasındağı qan qoyuğa borçıluın belderde, läkin solıx kileşüe öçen tırışuların däwam itäçägen äytte.

“Minemçä, bez monı cayğa salaçaqbız. Döresen äytkändä, Rusiyä mäsäläseneñ min çişkän başqa problemalardan ciñelräk bulaçağın uylagan idem, läkin ul tağın da qatlawlıraq bulıp çıqtı,” dide ul.

Tramp, 2022 yılnıñ fevralendä Rusiyäneñ Ukrainağa tulı külämle xärbi höcümennän soñ başlanğan suğışnı tuqtata almawına açulı, ul başta üzeneñ bu konfliktnı tiz arada xäl itäçägen farazlağan ide.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us